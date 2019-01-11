Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ödül töreni öncesi sahne alan değerli bestekâr Amir Ateş'in seslendirdiği "Bir kızıl goncaya benzer dudağın" şarkısının ardından sahneden indiği sırada devreye girerek bir eser daha okumasını istemiş. Amir Ateş de bir ilahi okuduktan sonra "Şükranlarımı sunuyorum efendim. Sanatımıza hizmet etmenin özelliklerini taşıyan cemiyetimiz ve yönetim kurulu mensupları, çok değerli sanatçılarımız adına şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımın kabulünü rica ediyorum." demiş.

Ödül alanlar

Büyük ödüllerin bu yılki sahipleri "Emin Ongan Üsküdar Mûsikî Cemiyeti" ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM)

Ara Güler Müzesi" oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül alanlar hakkında şöyle konuşmuş:

"-Ödül vereceğimiz sanat kurumunun başına Emin Ongan'ın eklenmiş olmasını vefa örneği olarak adlandırıyorum. Ara Güler, gerçek bir beyefendiydi. Ara Güler sadece foto muhabiri olduğunu söylerdi. Geride bıraktığı arşivi ve müzesi vefatından sonra da Ara Güler'in sanatını yaşatacaktır."

Hepsi benim de sevdiklerim

Haberleri izlerken bilgisayarımdaki Bekir Ünlüataer'in söylediği Emin Ongan'ın Hicaz şarkısını açtım... Bekir Ünlüataer söylüyordu... "Leblerinde kıvrılan bir gülün al rengi var/ Sözlerinde dem çeken bir bülbüllerin ahengi var." Bu sırada evimin duvarlarındaki Ara Güler'in çektiği aile fotoğraflarına bakıp, Ara ile birlikte geçirdiğimiz günleri hatırladım. Almanya'daki "Misafir" Türk işçileri hakkında röportaj yapıyorduk. Köln'deki Ford fabrikasındaydık, vakit akşamdı. Ara "Üretim kayışlarını durdurun, fotoğraf çekeceğim" diye tutturmuştu. Güzel günlerdi...

Türkiye'yi sevmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne kadar çok ortak yanımız var diye düşündüm... Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü bu yıl bestekar Erol Sayan'a geçen yıl da kanuni Göksel Baktagir'e verirken ya da Star'ın Mehmet Akif ödülleri töreninde Nevzat Atlığ'ı işaret ederken, yahut Amir Ateş'e olan hayranlığını belirtirken bu isimlerin hepsi benim tutku ve sevgi çemberimdeydiler diye düşünmüştüm...

Dün Ertuğrul Özkök Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York Times'daki makalesini yorumlarken "Türkiye ancak böyle savunulur" diye yazmıştı. Ben de Erdoğan'ın Türk sanat ve kültür hayatına bakışını izlerken "Bu ülke ancak böyle sevilir" diye düşünüyorum.