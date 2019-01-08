Bolton ve Pompeo benzeri Amerikalıların Türkiye'yi Suriye'deki Kürtlerin can güvenliğinin tehdidi olarak sunmaları, bunların sade cahilliklerinden kaynaklanmıyor. Kürtlerin demokratik haklara sahip oldukları ve ülkenin vatandaşlık hukukunun temel öğeleri olarak kabul edildikleri Türkiye'yi bilmemeleri yanında, bunların Kürtler hakkında bilgi sahibi olmadıkları da kesindir.



Mahabat Cumhuriyeti

Aslında Kürtlere karşı Amerika'nın ayıplı bir geçmişi de vardır. 1946'da İran'da kurulan Mahabat Cumhuriyeti, Amerika'nın Ruslarla anlaşması sonucu İran tarafından bastırılmış ve bu hareketin liderleri idam edilmişlerdir. Mahabat Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanı Barzani, Türkiye toprakları üzerinden Rusya'ya giderek iltica edecektir.



Sığınanlar

Bütün bunlar uzak ve yakın tarih oldu. Artık Saddam'ın zehirli gazlarından kaçan Iraklı Kürtlerin Türkiye'ye sığındıklarını hatırlayan pek yok. Ya da Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılardan 300 bininin Kürt olduğuna da pek kimse dikkat etmiyor.



İsrail aşkı

Bolton gibilerin ya da Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo benzerlerinin Türkiye'ye karşı insaf dışı ifadeler kullanırlarken, mesela İsrail veya Suudi Arabistan hakkında su dökmüş kediler gibi terbiyeli durmaları, şaşırtıcı değil midir? Bu Bolton Türkiye'ye gelmeden önce ziyaret ettiği İsrail'in, Gazzeli Filistinlilere kan kusturması karşısında sadece seyirci kalmamış mıdır?



Suudi aşkı

Ya bunların Suudi Arabistan karşısındaki suskunluklarına ve teslimiyetlerine ne demeliyiz? Mesela gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi fonksiyonerler tarafından katledilmesi ne kadar kolay unutulmuştur. Suudilerin sade muhaliflerine değil ayrıca eşit haklar isteyen kadınlara karşı da ne tür insafsızca muameleler yaptıkları, ne Pompeo'nun ne de Bolton'un umurundadır.



Bunlar kovulmalılar

Başkan Trump'ın durmadan çevresindeki görevlileri kovmasını anlamak zor değil. Bunlar Trump'ın kurduğu dostlukları kolayca yıkabiliyorlar. Şu Suriye'den çekilme meselesini Türkiye'ye karşı bir eyleme dönüştürmek becerisini gösteren Pompeo ve Bolton'un yatacak yerleri olmamalıdır.