Rahip Brunson'u Amerika'ya iade ettiğimizden bu yana, Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta eski dostlar... Trump her ağzını açtığında ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığını seslendiriyor ya da Suriye'den çekilmek benzeri Türkiye'ye hoş gelecek kararları açıklıyor.



Pompeo Trump gibi değil

Ancak Trump'ın Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son açıklamalarından anlaşıldığına göre, Trump'ın takımı patronları ile aynı çizgide değil... Pompeo Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD oluşumunu meğer sadece "Kürtler" olarak görüyormuş. Ve meğer bu adam Türkiye'nin Kürtleri öldürmesinin önüne geçebilmenin yollarını arıyormuş. Pompeo Amerikan NewsMax televizyonuna verdiği söyleşide "ABD için iyi sonuçlar elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yönetimi ile çalışmamız gereken çok alan var" diye konuşmuştu.



Kim yönetiyor

Aslında mesele ne sadece Trump'dan ne de Pompeo benzeri adamlardan kaynaklanıyor. Sorunun kaynağında Amerika Birleşik Devletleri denilen karmaşık yapı var. Kimin elinin kimin cebinde olduğu bilinmeyen bir derin devlet yapısı, sonuçta sade Amerika'yı değil tüm dünyayı istikrarsızlığa sürüklüyor.



Ordu ve silah endüstrisi

Amerika'yı kimin yönettiği sorusuna eski Başkan Eisenhover 1952 yılında "Ordu ve endüstri kompleksi bu ülkeyi yönetiyor" demişti. Gerçekten de olayın derinliğine indiğinizde Amerikan ekonomisinin belkemiğini oluşturan silah endüstrisi için en tehlikeli durumun, dünyada barışın ve istikrarın egemenliği olduğunu görebiliriz. Amerikan silah endüstrisinin sattığı silahlar kullanılıp tüketildikçe, bu ülkenin ekonomisi nefes almaktadır.



Kim kimi kullanır?

Pompeo benzeri adamlar ise temelinde silah endüstrisinin bulunduğu derin devletin, CIA, FBI, NSA benzeri örgütlerinde yetiştirilir. Bunlar seçilmiş siyasetçilere hizmetlerini sunarlar. Ama aslında o seçilmiş patronlarını da kullanırlar. Trump kendisinden önceki seçilmişlere benzemiyor. Feleğin çemberinden geçmiş, kumarhane işletmiş, iki defa iflas edip sonra yine ayağa kalkmış bir girişimci... Yani Pompeo benzerleri tarafından kullanılması pek kolay değil. Ama sonuçta Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için söylediklerinin tam tersini söyledi Pompeo... Bakalım kim galip gelecek?