20'nci Yüzyılı tüketip bitirdiğimizin pek farkında değildik. 2000 yılına girerken, olağan bir yılbaşını kutlarmış gibi davranmıştık... Yaşadığımız anormal değişimin sade takvimdeki sayılardan ibaret olmadığını yeni yeni anlıyoruz. Gerçekten bir çağ değişimi yaşamaktaymışız meğer...



Çin büyüyor

Dünya ülkelerinin yılbaşı mesajları, kendi dillerinden ve İngilizce alt yazılarla yayınlandı. Bunları dinlerken özellikle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in söylediklerinin çok çarpıcı olduğunu hissettim.

Yeni dünyanın tartışılmaz bir süper gücünün lideri olarak mesajlar veriyordu Jinping... Yeni uçak gemisini, denizleri aşan köprüleri, uzay çalışmalarını, ekonomideki atılımları anlatırken, tüm dünyaya "Artık biz varız" diyordu.



Putin ve Trump

Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in yılbaşı mesajı ise daha çok duygusal özellikler taşıyordu.

Putin de Rusya'nın gücünü anlatırken, bu arada Rusların birbirleri ile dayanışma içinde olmaları gerektiğini vurguluyordu. Ve nihayet eski dünyanın tek süper gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump'ı da dinledim...

Kendisiyle kavgalı olan bir siyasi düzenin Başkanı olarak konuşuyordu Trump...



Yeni bir dünya

İçinde bulunduğumuz 21'inci Yüzyılın devamında, Çin'in gerçek bir süper güç olarak dünyanın her coğrafyasında varlığını hissettireceğini öngörmemek mümkün değil... Amerika ile Rusya arasındaki yeni soğuk savaş ise, özellikle Avrupa ülkelerinde gerginliklere neden olacağa benziyor. Amerika bir yandan Avrupalıları Rusya'ya karşı cephe almaya çağırırken, bir yandan da özellikle Avrupa'nın enerji ihtiyacı onun Rusya ile yakınlaşmasını zorunlu kılacak.



Türkiye nerede

Bu yeni dünyanın yeni dengeleri arasında Türkiye'nin yerini tam olarak saptamak kolay değil. Amerika ne kadar NATO'nun varlığını sürekli vurgulasa da, NATO eski NATO değil artık... Müttefik olmak da, özellikle Amerika'nın PKK/PYD oluşumu ile yakınlaşması ertesinde iyice anlam yitirdi. Fakat alternatif olarak yalnızca bir Rus ittifakı da, herhalde seçilecek almaşıklar arasında değil. Türkiye bir denge merkezi olmayı tercih ediyor.



Gelecek belirsiz

Bu yüzyılın ilk dönemini Recep Tayyip Erdoğan'ın damgasını vurduğu AK Parti iktidarı ile yaşadık. Ve herhalde bu düzen en az 7-8 yıl daha sürecek. Düşünelim ki, geçen yüzyılda bu dönemin ipuçları bile yoktu. Yani gelecek de bu şekilde şimdiden kestirilemez olabilir. Önemli olan bu yüzyılı da bütünlüğümüzü koruyarak tamamlamamızdır.