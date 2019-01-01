Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango bileti alan yaşlı adama büyük ikramiye olan 70 milyon lira çıkmış. Bilete büyük ikramiye çıktığını gören oğlu "Babacığım biletine 70 milyon lira çıktı" dese, babasının kalp krizi geçireceğinden korkmuş.

Tanıdıkları bir doktoru eve çağırmış ve babasına bu haberi alıştıra alıştıra vermesini rica etmiş doktordan.



Ne yapardın?

Doktor yaşlı adamın yanına gelmiş.

Sohbete başlamış...

Laf lafı açar misali konuyu piyangoya getirmiş. Ve sonra "Ahmet Bey, sana Milli Piyango'dan 70 milyon lira ikramiye çıksaydı ne yapardın" demiş. Ahmet Bey bu soruya hiç tereddüt etmeden, "Bana 70 milyon lira ikramiye çıksaydı yarısını sana verirdim" diye cevap vermiş. Ve doktor o anda kalp krizi geçirip ölmüş.



Tombala günleri

Geçmiş yılbaşıları Orhan Boran'ın radyoda anlattığı fıkralar da süslerdi.

Ve gece yarısı herkes radyo başında, ellerinde piyango biletleri ile Milli Piyango'nun kazanan numaralarını öğrenmeye çalışırdı. O zamanlar ne televizyon, ne tablet bilgisayarlar, ne de akıllı telefonlar vardı. Yılbaşında çoluk çocuk tombala oynanırdı.



Yamyamlar ve papağanlar

Artık hayat çok hızlandı... Genellikle kimsenin fıkra dinlemeye tahammülü kalmadı. Herkes fıkranın sonunu başından öğrenmek istiyor. Zaten o güzelim yamyam fıkralarını da, papağan fıkralarını da anlatan da pek kalmadı. Ben yine de eski alışkanlığı sürdüreceğim.

Baba oğul yamyamlar nehir boyunda yürürlerken, genç ve güzel bir kızın nehirde çıplak yıkandığını görmüşler.

Oğul yamyam "Baba bu kızı yiyelim" demiş. Baba yamyam itiraz etmiş, "Bu kızı eve götürelim ve anneni yiyelim" demiş.



Ve bir Napolyon fıkrası

Ya akıl hastalarına ait fıkralara ne oldu acaba?

Akıl hastanesinde kendilerinin Napolyon olduğunu iddia eden iki deliyi bir odaya kapatmışlar. Ertesi sabah kapıyı açmışlar. Birinci deli yine "Ben Napolyon'um" demiş. İkinci deli ise "Ben Josefin'im" diyerek kapıdan çıkmış.

2019'da bol kahkahalı, neşe ve mutluluk dolu günler dilerim hepinize.