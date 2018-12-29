Siyasette hedefinizi açık ve seçik belirlediyseniz ve bu hedefi içselleştirdiyseniz, pek çok muhtemel sorun kendiliğinden devre dışı kalır. Bu iç siyasette de dış politikada da böyledir.



Suriye ve Türkiye

Şu anda bu söylediklerimizi en somut biçimde uygulayabileceğimiz durum, Suriye topraklarına ve özellikle Fırat'ın doğusuna ilişkin gelişmeler üzerindedir. Türkiye çok açık ve seçik biçimde, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Türkiye'nin bir karış Suriye toprağı üzerinde ne iddiası ne de gözü vardır.



Teröre hayır

Türkiye Suriye topraklarında sekiz yıldır süregelen iç savaşın sonunda doğan otorite boşluğunun, Türkiye sınırları boyunca oluşan terör kuşakları tarafından doldurulmasından rahatsızdır. Bu rahatsızlığın sonucu olarak iki askeri harekâtla, iki bölge teröristlerden temizlenmiştir. Ancak Fırat'ın doğusu olarak bilinen ve Münbiç'in de içinde bulunduğu çok geniş alanda PKK/PYD teröristlerinin ABD himayesindeki varlıkları da, bir askeri harekâtın hedefindeydi.



Esad güçleri Münbiç'te

Trump'ın Suriye'den çekilme kararı yeni bir durum doğurdu... Ve son haberlere göre, Münbiç'in kırsal bölgelerine Esad güçlerinin girdikleri öğrenilmiş bulunuyor. Kremlin'den yapılan açıklamada ise, "Kürt bölgesinin kontrolü Suriye ordusuna geçti, bu durumdan memnunuz" denildi. Durum tam olarak açıklığa kavuştuğunda gelişmelere ayrıntıları ile vakıf olacağız. Örneğin PKK/PYD oluşumu ile Esad güçlerinin ne tür bir pazarlık yaptıkları henüz tam olarak bilinmiyor.



Esad ayakta kaldı

Şunu açıkça belirtmeliyiz. Sekiz yıllık iç savaşın sonunda Suriye'deki meşru yönetimi temsil eden Beşşar Esad yönetimi ayakta kalmıştır. Bu ülkenin toprak bütünlüğünü korumayı savunan ve Astana sürecindeki ortakları ile aynı çizgiyi izleyen Türkiye, sonuçta Esad yönetiminin Suriye'yi teröristlerden temizlemesinden sadece mutluluk duyacaktır. Ayrıca bu şekilde Türkiye'deki üç milyonu aşkın Suriyeli sığınmacının da evlerine dönmeleri imkânı doğacaktır.

Kısacası bekleyip göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, şu andaki durumu tahlil eder niteliktedir...



Erdoğan konuştu

"- Yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor."