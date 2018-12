Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en fazla kızanların ve hatta ondan nefret edenlerin listesi yapılsaydı, kimler dereceye girerdi dersiniz? Gazetelerin son dönemdeki koleksiyonlarını bir karıştırın... Oldukça kalabalık katılımlı bir yarışmacılar listesine ulaşırsınız.



Listenin başı

Listenin başında muhtemelen Fetullah Gülen yer alır... Yıllarca uğraştığı ve CIA'dan da destek aldığı Türkiye'yi ele geçirme planını çökerten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanırım Gülen'in nefret ve beddua hedeflerinin de başında yer alıyor.

Bu arada FETÖ üyeleri de, liste halinde Erdoğan'a olan nefretlerini her gün tazelemektedirler.

Özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ertesinde kamuda başlatılan temizlik, bu kesimin Erdoğan'a dönük nefret duygularını keskinleştirmiştir.



PKK'lılar da...

Erdoğan'dan nefret edenler listesinin ön sıralarında yer alanlar arasında mutlaka PKK'nın sözde yöneticileri de bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralıksız çabaları sonucunda ABD'nin PKK'ya verdiği destek bir ölçüde son bulmuş ve hatta ABD PKK'nın elebaşlarının başlarına milyonlarca dolarlık ödüller de koymuştur.

Erdoğan'ın Trump'la kurduğu diyalog sonunda PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'yi de vurmuştur.



Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefretle karışık öfke duyduğu sanılanlardan biri de muhakkak ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu bazen ayıplı kelimeler de kullanarak bu duygularını her zeminde seslendirmektedir.

Ancak ruhbilimcilere göre, Kılıçdaroğlu'nun nefret duyguları Erdoğan'a karşı hissettiği minnet duyguları ile karışmaktadır.

Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun her seçimde yenilmesine rağmen onu gerçek bir rakip yerine koymakta ve sürekli ondan söz ederek CHP'nin başında kalmasını sağlamaktadır.



Liste uzar gider

Erdoğan'a öfkeyle ve hatta nefretle yaklaşanların arasında Suriye'nin Esad'ı, İsrail'in Netanyahu'su, Mısır'ın Sisi'si ve Suudi Arabistan'ın Muhammed bin Selman'ı da vardır. Bu arada Halk TV'nin sohbet programlarının konuşmacıları yanında salonu dolduran dinleyiciler de listede yer alabilirler. Gezi kalkışmasına kadar Erdoğan'ı desteklerken bir anda kendilerini PKK'lı ya da HDP'li bulanları da, herhalde listeye almak gerekir.

Veya AK Parti kurulurken yol arkadaşı olanlardan bazıları da, şimdi Erdoğan'dan nefret edenler listesinde değil midir?