Meğer Amerikalıların yarısı Suriye'de kalmaktan yanaymış... Eski Başkan Obama YPG/PKK Münbiç'i DEAŞ'tan geri aldıktan sonra, ABD'nin oradan çekileceği sözünü 2016'da vermişti. Ancak ABD derin devleti oradan çekilmek yerine PKK/PYD'ye dayalı bir Kürt devleti kurmayı planlıyordu. Şimdi Trump'ın Suriye'den çekilme kararı, bütün bu planları alt üst etti. Bu arada Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçilerden de karara karşı çıkanlar var.



Tweetler savaşı

Trump'ın çekilme kararı ertesinde gelen istifalar, ABD'nin zirvesindeki fırtınaları yansıtırken, Trump'ın tweetleri kavganın çapını da gösteriyor.

Örneğin Trump, DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifası ile ilgi çekmeye çalıştığını vurguladı.

Trump, Twitter'dan, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı kapsamında görevinden istifa eden McGurk'e ilişkin şunları söyledi:

"Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor."



Eleştirilere karşı

Trump, Suriye'den çekilme kararına gelen eleştirilere de tweet'inde şu tepkiyi gösterdi:

"Eğer Başkan Donald Trump yerine başka bir Başkan Suriye'de DEAŞ'ın büyük kısmının yok edilmesinden sonra askerlerimizi sağlıklı ve mutlu şekilde eve getireceğini açıklasaydı, ABD'nin en popüler kahramanı olurdu. Ama yalan medya bana gelince sert vuruyor. Çılgınlık."



Mattis de hedefte

Suriye'den çekilme kararı ertesinde görevinden istifa eden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'i de hedef alan Trump, tweet'inde şunları yazdı:

"Başkan Obama, Jim Mattis'i utanç verici şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama hiç sahip olmadığı kaynakları da verdim. Müttefikler önemlidir ama ABD'yi suiistimal edince değil."



Lindsey Graham

Suriye'den çekilme kararını eleştiren Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Lindsey Graham'e yönelik olarak da şunları seslendirdi:

"Lindsey Graham'in askerlerimizin hayatını korumaya ve milyarlarca dolar tasarruf etmeye karşı olduğuna inanmak gerçekten çok zor. Neden (Suriye'de) kalarak ve DEAŞ'lıları Rusya, İran ve diğer yerel unsurlar için öldürerek düşmanımız olan Suriye için savaşıyoruz? Vakit, kendi ülkemize odaklanma ve gençlerimizi ait oldukları evlerine geri getirme vaktidir."