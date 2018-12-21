Kaderde Trump'ı doğru ve haklı bulmak da varmış...

Asap bozucu tweetleri ile sade Amerikalıların değil tüm dünyanın kafasını karıştıran Donald Trump, sonunda doğruyu buldu. Dünkü tweetleri sadece doğruyu seslendirmeleri açısından değil, Türkiye ile ABD'nin Fırat'ın doğusundaki bir sıcak çatışmada karşı karşıya gelmeleri ihtimalini de devre dışında bıraktıkları için, sadece alkışlanır.

Bu konudaki gelişmeleri tam olarak izlemek, şu anda yorum yapmaktan daha doğrudur...

Sürpriz değil

Twitter'dan dün yeni bir mesaj yayımlayan Trump, "Suriye'den çıkmak sürpriz değildi.

Yıllardır bunun için çalışıyorum ve 6 ay önce niyetimi yerine getirmeye karar verdiğimde biraz daha kalmaya karar verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ'ın yerel düşmanları. Hepimiz çalışmak için oradaydık.

Şimdi eve dönme ve yeniden inşa etme zamanı" dedi.

Sonsuza kadar mı?

Trump mesajının devamında, "ABD, hiçbir şey kazanmadan değerli yaşamları ve trilyonlarca doları, yaptıklarımızı takdir etmeyen kişileri korumak için Ortadoğu'nun polisi mi olmak istiyor? Sonsuza kadar orada mı kalmak istiyoruz?

Artık diğerlerinin savaşma zamanı" ifadelerini kullandı.

Putin'in tepkisi

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilk önemli yorum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'den geldi. Putin dün şöyle konuştu:

"- ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum.

Teröristlere Suriye'de çok büyük darbeler vurduk.

Terör örgütlerinin Afganistan ve benzer ülkelere de sızması söz konusu. Bu da Rusya, ABD ve Orta Asya ülkeleri için tehdit oluşturuyor. Trump bu konuda haklı diyebilirim."

Afganistan örneği

"- Çekilme kararının tam olarak ne anlama geldiğinden emin değilim. ABD Afganistan'dan da çekileceğini söyledi ama ABD 17 yıldır Afganistan'da. ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair henüz bir emare göremedik.

ABD askerlerinin bölgede hiçbir meşruiyeti yok."

PKK/YPG öfkeli

Trump'ın Suriye'den çekilme kararına gelen tepkilerden birinin kaynağı ise PKK/YPG oldu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) PKK/YPG'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, terör örgütü, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının "PKK/YPG'nin sırtına saplanmış bir hançer" olduğunu belirtti. SOHR'un aktardığına göre PKK'lı yetkili, "Eğer ABD güçlerini çekerse bu sırtımıza saplanmış bir hançer ve DEAŞ'a karşı ölenlere büyük bir ihanettir" ifadesini kullandı.