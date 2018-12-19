Siyaset, sporla mukayese edilmeyecek ölçüde büyük sorumluluklar getirir siyasetçilere... Sonuçta, siyasetteki başarı ile bir ülkenin yönetimi kazanan kadroların eline geçer.

Spordaki başarıların çapı asla siyasetteki başarıların çapı ile mukayese edilemez.

Ne var ki siyasette de sporda da başarısızlıkların evrensel müeyyidesi aynıdır. Başarısızlık değişimi getirir.

Değiştirilemez

Ancak bizde siyasetteki durum evrensel gerçeklerin tam tersi yönde gelişiyor.

Siyasette başarı ile başarısızlık arasında adeta hiç fark yok.

Örneğin CHP'nin genel başkanlığını sekiz yıldır sürdüren Kılıçdaroğlu sanki CHP'nin mülkiyetine sahipmiş gibi, üst üste aldığı yenilgilere rağmen değiştirilemiyor.

Çevresi değiştiriliyor o kalıyor.

Sporda durum farklı

Bereket sadece siyasette böyleyiz.

Sporda ve özellikle futbolda ise, dünyadaki kurallar bizde de geçerli... En fazla taraftarı olan Fenerbahçe'nin yaşadıkları, sonunda bu takımın teknik ekibinin değiştirilmesine yol açtı. Görülen o ki Fenerbahçe'nin birçok futbolcusunu da aynı kader bekliyor. Küme düşmenin eşiğinde bulunan Fenerbahçe'de bu gidiş değişmediği takdirde, yönetimin değiştirilmesi de gündeme gelebilir.

Mourinho da gidiyor

Başarısızlığın en çarpıcı ölçüde vurduğu spor adamı ise, İngiliz takımı Manchester United'in teknik adamı Portekizli Jose Mourinho oldu... İngiliz kulübünün yönetimi Mourinho'nun ayrılacağını duyururken, yeni ismin de kısa sürede açıklanacağı bildirildi. Yeni gelecek ismin Zinedine Zidane olduğu iddia ediliyor.

Kupalara rağmen gidiyor

Bu sezon 17 haftada 26 puan toplayabilen ve lider Liverpool'un 19 puan gerisinde olan Manchester United'da bu tablo nedeniyle 55 yaşındaki Mourinho ile yollar ayrıldı. Jose Mourinho, Manchester United'ın başında 144 maça çıkarken, 'Kırmızı Şeytanlar' 84 galibiyet, 34 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı. Manchester United bu maçlarda 259 gol atarken, kalesinde de 128 gol gördü. Mourinho, 2.5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve "Community Shield" kazandı.

Siyaset farklı

Görüldüğü gibi, Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olmak yerine bir futbol takımının teknik direktörü olsaydı, kazandığı kupalara ve maçlara rağmen sonunda mutlaka değiştirilirdi.

Galiba bu nedenle Türk siyasetinde yenilenler yenilenemiyor.