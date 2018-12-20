Hepimiz Fırat'ın doğusuna yönelik bir askeri operasyon beklerken dün Reuters'dan gelen bir haber eğer doğruysa, her şeyi değiştirecek niteliktedir.

Çekiliyor mu?

Buna göre İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, "Washington Suriye'deki bütün askeri varlıklarını çekmeyi düşünüyor" açıklamasını yaptı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de haberi, "ABD ani bir kararla Kuzey Suriye'deki güçlerini çekmeye hazırlanıyor" diye verdi. WSJ'ye göre ABD'li yetkililer, çekilme planının terör örgütü PKK/ YPG'ye bildirilmeye başlandığını da söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta terör örgütü DEAŞ'ın 30 gün ömrünün kaldığını açıklamıştı.

Trump ve Suriye

Bu haberleri okurken çok fazla şaşırmak gerekmiyor. Çünkü eğer ABD'de her şey Başkan Trump'ın etki alanına giriyorsa, zaten ABD'nin Suriye'de hiç bulunmaması gerekiyor. Arşivleri karıştırırsanız Trump'ın başkan seçilmeden önce "Amerika'nın Suriye'de ne işi var" içerikli mesajlar verdiğini görebilirsiniz.

Kim oldukları bilinmiyormuş

Trump başkan seçildikten hemen sonra 2016'nın 12 Kasımında ilk röportajını Wall Street Journal gazetesine vermiş ve Suriyeli muhalifler için "Destekliyoruz ama onların kim olduğunu bilmiyoruz" demişti.

Başkan seçildikten sonra ilk röportajını veren Trump, Suriye konusunda Obama yönetiminin politikalarından uzaklaşabileceğinin sinyalini vermişti.

"Suriye konusunda çoğu kişiden farklı düşünüyorum" diyen Trump, ABD'nin bölgede DEAŞ'la mücadeleye odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.

Bu noktada Rusya ve Suriye ile işbirliği sağlanabileceğine işaret etmişti.

Doğru olabilir

Bu ilk demeçten bu yana geçen zaman boyunca Trump, Suriye'de işbirliği yaptıkları muhaliflerin PKK/ PYD teröristleri olduklarını da öğrendi.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı defalarca uyardı ve bilgilendirdi.

Eğer ABD sonunda Trump'ın çizgisine geldiyse ve Pentagon Trump'ın patronluğunu kabul edecekse, Reuters'in haberi doğru olabilir. Ve böylece Türkiye ile ABD'nin Fırat'ın doğusunda sıcak bir çatışmaya girmeleri ihtimali bertaraf edilir.