Donald Trump ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıkladı. Buna gerekçe olarak da DEAŞ'la mücadelede sonuca ulaşıldığını gösterdi. Ancak bilelim ki ABD'nin Suriye'den ve özellikle Fırat'ın doğusundan çekilmesi, tüm sorunları yok etmiyor.

Buradaki PKK/PYD unsurları ile Fransa da, Suudi Arabistan da işbirliğini sürdüreceklerdir.

Yani sonuçta, PKK/PYD'ye destek olan bu ülkeler de Türkiye'nin askeri operasyonunda hedefte olacaklardır.

Ancak bu operasyon hemen değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi ile "Önümüzdeki aylarda" olacaktır.

Neden Suudiler

Anlamakta zorlandığım durumların başında, özellikle Suudi Arabistan'ın ABD'ye Kuzey Irak'ta hem para hem de asker desteği vermesi geliyor. Eğer vahşet uygulamaları açısından DEAŞ'la Suudi Arabistan rejimini mukayese ederseniz, DEAŞ'ın esirlerin başlarını kesmeleri ile, Suudi fonksiyonerlerin Kaşıkçı'yı boğazlayıp parçalamaları arasında ne fark vardır ki?

Macron ne yapıyor?

ABD'nin Suriye'den ayrılmasına rağmen Fransa'nın "Orada kalacağız" içerikli açıklaması ise, acınacak bir durumu yansıtıyor.

Trump'a "Avrupa ordusu" kartını gösterdikten sonra başkenti Paris'in ateşe boğulduğu Macron, başka işi kalmamış gibi, PKK/PYD destekçiliğine mi soyunmaktadır?

Dilerim Fransız uyruklu DEAŞ'lılar Macron'a yeni bir dehşet gecesi yaşatmazlar.

Erdoğan'ı dinliyorlar

Tüm dünya şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine kilitlenmiş durumda...

Çünkü ABD'nin Suriye'den çekilme kararının, Erdoğan-Trump temasları ertesinde alındığını herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konulara dün şu sözlerle daha da açıklık getirdi:

Trump'la görüşmenin detayları

"- Trump'la yaptığımız görüşmede bize şunu söyledi; 'Buradan DEAŞ'ı temizler misiniz' dedi, 'Temizleriz daha önce de temizledik yeter ki siz bize gerekli lojistik desteği verin.' Bundan sonra da bu terör gruplarını etkisiz hale getirebilecek bir Özgür Suriye Ordusu'na ve Mehmetçiklere sahibiz. Çekilmeye başladılar, hedef bu. Şimdi hedef diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı şekilde yürütebilmek. Samimi olan Arabı Kürdü hepsi Türkiye gelsin diyorlar, Neden Türkiye'ye inanıyorlar."

Obama'nın mirası

"- Fırat'ın doğusunda tüm ikazlarımıza rağmen kurulmaya çalışılan terör koridoru bizi her türlü riski göze almamızı gerektiren bir noktaya getirdi. Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump'a kaldı.

Tabii bu yeni bir düzenlemeye geçilmesinde zaman kaybettirdi. Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/YPG unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını temizlemeye yönelik harekât tarzı izleyeceğiz, bu böyle bilinsin. Suriye kaynaklı terör tehditlerini ortadan kaldırdığımızda bu büyük coğrafyanın yeniden imar ve inşa safhasına da geçebiliriz. Fırat'ın doğusuna harekât başlatacağımızı açıklamıştık. Son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye itti."