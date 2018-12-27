Cumhurbaşkanı Erdoğan yılların birikimi ile uluslararası arenada gerçekten çok önemli bir rol oynuyor... Bu rol ile tabii ki tiyatro oyunundaki rol gibi hayali bir senaryonun gereğini gerçekleştirmiyor. Türkiye'nin çıkarlarını ve geleceğe dönük hesaplarını dosta ve düşmana karşı hatırlatıyor ve koruyor.



Trump ve Putin

Şu anda dış politikamızın en ilgi çekici gelişmesi, Türkiye'nin Suriye'ye dönük politikasının ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasındaki dengeye bağlı olarak sürdürülmesidir. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlatımları sonucu ve zaten öteden beri bu konuda aynı düşünen Trump, Suriye'den çekilme kararı almıştır. Bu şekilde Fırat'ın doğusunda ABD askeri varlığına dayalı olarak duran PKK/PYD oluşumu, bir anda Türkiye ile karşı karşıya kalmak durumunda kalmıştır.



Ve Rusya devrede

Ancak burada devreye Putin ya da Rusya giriyor... Dün haftalık basın brifinginde konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin çekilmesiyle Fırat'ın doğusunun Esad rejimine bırakılması gerektiğini söyledi. ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece dair Rusya'nın görüşünü ifade eden Zaharova "Suriye makamları, Amerikalıların ayrılacağı toprakları kontrol etmeli. Uluslararası hukuku, Suriye'yi ve Suriye halkının geçtiği süreci göz önünde bulundurduğumuzda, ABD'nin çıktığı yerlerin kontrolü Suriye hükümetine verilmelidir" diye konuştu.



Putin'le bir görüşme

"ABD'nin Suriye'den çekilmesini yakın bir şekilde gözlemliyoruz" diyen Rus Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin başını çektiği koalisyonun hava saldırılarına halen daha devam ettiğini belirtti.

Zaharova'nın açıkladığı Rus görüşü, kesinlikle Putin'in de görüşüdür. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde bu konuyu, yani Fırat'ın doğusu konusunu Putin'le yeniden görüşmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak şunu da söyleyelim. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Astana koalisyonu, zaten Suriye'nin yönetiminin anayasa çalışmaları ertesinde yapılacak seçimle halkın belirleyeceği noktasında görüş birliğindedir.

Yani Esad'ın şu anda Suriye'nin meşru yönetimini temsil etmesi, belki de yakın gelecekte yeniden onaylanacaktır.