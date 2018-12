Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta "Dünya beşten büyüktür" diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hastalıklı yapısını eleştiriyor ya... Nitekim dün de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuşurken "BM Güvenlik Konseyi'nde de Birleşmiş Milletler'de de adalet diye bir şey yok" dedi.



Almanya da sırada

Erdoğan'ın BM'ye bakışının dünyada destek görmediğini düşünüyorsanız, şöyle bir Almanya'ya kadar uzanın... Hatırlanacağı gibi BM 2'nci Dünya Savaşı sonrasında, Nazi Almanya'sına ve Japonya'ya karşı savaşan ülkeler tarafından kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi de, başta Amerika ve Sovyetler Birliği olmak üzere İngiltere, Fransa ve önce Formoza sonra da Çin'den oluşuyordu.



Maas da konuştu

Evet... Kurulmasına sebep olduğu Almanya şimdi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin sayısının artırılmasını istiyor. Bu yılbaşından itibaren Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan üye konumunda girecek olan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman haber ajansı DPA'ya verdiği demeçte "BM'nin bir reforma ihtiyacı var" dedi ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin sayısının artırılmasını istedi.



Reformistler artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güvenlik Konseyi'ndeki adaletsizliği her forumda seslendirmesine böylece Almanya da katılmış oluyor. Brezilya, Japonya ve Hindistan da, Güvenlik Konseyi'nde reform gerektiğini savunan ülkeler arasında... Almanya'nın da Erdoğan'ın tezine gelmesi sevinilecek bir haber. Ancak tüm haberler sevinilecek nitelikte değil...



Rusya veliahdı tutuyor

Moskova yönetimi, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölüm emrini vermekle suçlanan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı desteklemeye devam ediyor. Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Moskova'da yaptığı konuşmada, Prens bin Selman'ın, 82 yaşındaki Kral Selman bin Abdülaziz'den sonra tahtı devralma hakkına sahip olduğunu söyledi.



Putin'in kankası

"Suudi halkı ve liderleri bu tür sorulara kendileri karar vermeli" diyen Bogdanov, "Kral Selman bir karar aldı ve ABD'den birilerinin hangi gerekçeyle buna müdahale edebileceğini düşünemiyorum bile. Çünkü bu Suudluların iç meselesi" diye konuştu. Hatırlanacağı gibi Arjantin'de düzenlen G20 Zirvesi'nde, Muhammed bin Selman ile Putin aşırı samimi bir görüntü sergilemişlerdi.