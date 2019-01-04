Sonunda New York Times da, Türkiye'den yurt dışına göç edenler konusuna girmiş. Gazeteye göre "Ülkenin kuruluşundan bu yana ilk kez, kültür ve iş hayatına yön veren üst sınıf aileler Türkiye'yi terk ediyor"muş.

Habere göre çok sayıda kişi de Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan mülk alma yoluyla da Türkiye'den göç etmiş.

Gelenler ve gidenler

Göç tabii ki sadece Türkiye'den yurt dışına olmuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2017 yılında yurt dışından Türkiye'ye göç eden kişi sayısı yüzde 22,4 artış göstererek 466 bin 333 kişiye ulaştı. Buna karşın, Türkiye'den göç eden kişi sayısı da yüzde 42,5 artarken, 253 bin 640 kişiye erişti.

Milyoner Türkler

New York Times'ın haberinde, "Küresel Varlık Göçü İncelemesi"nin (Global Wealth Migration Review) Türkiye'ye ilişkin verileri de vardı. Buna göre 2016 ile 2017 yılları arasında, Türkiye'nin varlıklı diliminin yüzde 12'sine denk gelen, en az 12 bin dolar milyoneri, servetlerini yurt dışına aktarmış. AfrAsia Bankası tarafından hazırlanan "Küresel Varlık Göçü İncelemesi" raporuna göre, bu varlıkların çoğu Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşınmış.

Neden gidiyorlar

Şunu öncelikle vurgulamalıyız. Bu tür haberleri okurken, hemen tepki gösterip "Bunlar zaten bize düşman" demek yerine, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısındaki artışın nedenlerini anlamaya çalışmalıyız. Çünkü bu yurt dışı göçler sadece Türkiye'deki siyasi ortama tepki gösteren ve kendilerine "Beyaz Türk" denilenlerden oluşmuyor.

Çeşitli göçmen türleri

Bielefeld Üniversitesi'nde doktora yapan Alisait Yılkın Almanya'ya göç eden Türkler üzerinde bir araştırma yapmış ve bunların altı kategoride ele alınması gerektiğini söylemişti.

Gazeteduvarcom.da yayınlanan bu araştırmaya göre Türkiye'de iş ve hukuk güvencesinin yokluğundan yakınan "Milyoner Göçmenler" yanında, bir bildiriye imza atmalarından dolayı işlerini kaybeden veya kaybedeceğini düşünen "İmzacı göçmenler" de vardır. Ayrıca 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışması ertesinde kaçan "Cemaatçi Göçmenler"yanında "Gayrimüslim Göçmenler" de önemli sayılardadır.

Anlamalıyız

Yakın ve uzak tarihin her döneminde hem göç alan hem de göç veren bir ülkeyiz. Nitekim şu anda sadece Almanya'da 4 milyonu aşkın Türk göçmen var. Yani yurt dışına göçün olumsuz nedenlerini anlamaya çalışırken, olayı tüm boyutlarıyla görebilmeliyiz.