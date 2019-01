Bugün Ankara'da olması beklenilen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İsrail'de konuşmuş ve "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz" demiş. Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" diye konuşmuş.



Neler söylüyorlar

Hatırlanacağı gibi geçen hafta da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir televizyon söyleşisinde "ABD, Türklerin Suriye'de Kürtleri kıyıma uğratmamasını güvence altına almaya çalışıyor" şeklinde konuşmuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır" demişti.



Bolton'un sözleri

Bolton, İsrail'de, ülkesinin Suriye'den çekilme kararı hakkında konuşurken, Trump'ın talebinin "Türkiye'nin Kürtleri vurmama sözünü vermesi" olduğunu söylemiş.

PKK/YPG'yi savunan Bolton, "Kuzey Suriye'den çekilmek için bir takvim yok. Çekilme DEAŞ'ın kalıntılarının temizlenmesi ve Türkiye'nin ABD'nin müttefiki Kürt savaşçıların can güvenliğini garanti etmesine bağlıdır" demiş.



Bolton'un cehaleti

Ah bu akılsız ve kendilerini bilmez Amerikalılar!

Ey Bolton... Biz Türkler bu coğrafyada oldum olası varız. Kürtlerle, Araplarla, Yahudilerle, Rumlarla ve sayısız diğer milliyetlerden ve dinlerden insanlarla birlikte varız. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana da, Kürtlerle, Çerkezlerle, Lazlarla ve diğer topluluklarla birlikte yaşıyoruz.

Kürtler sayıca artmakla kalmadılar şimdi bir de siyasi partileri var. Bizim kabul etmediğimiz, PKK gibi PYD gibi terör örgütleridir...



Amerika kimleri katletti

Gelelim Amerika'ya... Bu kıtada Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan sonra Kızılderililer yok edilmedi mi? Bugün Suriye'deki terör örgütleri üyelerinin can güvenliğini endişe konusu yapmadan önce, Japonya'ya nasıl iki tane atom bombası attığınızın hesabını verseniz, ya da Irak'ı işgal edip bu ülkeyi hem böldüğünüzü, hem de milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğunuzu hatırlasanız daha doğru olmaz mı?

Silahlarınızla Yemen'de katledilen onbinlerce çocuk, ya da size dayanarak Kaşıkçı'yı katleden ekip, belleğinizde kayıtlı değil mi?



Kovulurlar

Amerika Kürtlerin hamisi rolü ile Oscar'ı alır mı bilemiyorum... Ama bu Bolton ve bu Pompeo, herhalde en kısa zamanda geçmişteki akılsız benzerleri gibi Trump tarafından kovulurlar.