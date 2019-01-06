Rahmetli Osman Bölükbaşı kendisini dinlemek için meydanları dolduran kalabalıklara "Benim için meydanları doldurursunuz ama bana oy vermezsiniz" diye sitem edermiş. Bir siyasetçi için acaba bunun tersi durumlar daha mı fazla mutluluk verirdi? Yani onu meydanlarda dinlemeye kimse gelmeyecek, ama herkes oyunu ona verecek...



Oylar değişir mi?

31 Martta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde tabii ki adaylar da parti liderleri de konuşmalar yapacaklar, zaten yapmaktalar. Acaba bu konuşmalar dinleyenlerin oylarına ne kadar yansıyor? Bir meydan konuşmasını dinleyen bir seçmen, dinlediklerine bakarak önceden belirlediği oyunun yönünü değiştirir mi?



Yüzer gezer oylar

Siyaset sözlüğünde "Yüzer gezer oylar" şeklinde nitelenen oyların sahiplerinin meydan konuşmalarından etkilendiklerini düşünemiyorum. Demokrasinin sağlığının işareti olan bu yüzer gezer oylar, iktidardaki partinin icraatına not verdikleri gibi, muhalefet partilerinin de ülkenin ümit ufkuna yapabildikleri katkıları değerlendirirler. Bunların dışındaki kemikleşmiş oylar ise, bunlara sahip olan siyasi partilerin en değerli sermayeleridir.



Yıldırım ve İmamoğlu

Yukarıda sözünü ettiğim gerçeklerin ışığında İstanbul Belediye Başkanlığı için yapılacak seçimlerden bir sürprizin çıkması ihtimali acaba ne kadardır? Yani AK Parti adayı Yıldırım'ın karşısında CHP adayı İmamoğlu'nun seçimi kazanması ihtimali var mıdır? 1994'ten beri kenti yöneten AK Parti'nin yaptığı hizmetler düşünülünce ve Binali Yıldırım'ın bu hizmetlerdeki katkısı hatırlanınca, sade AK Parti'nin kemikleşmiş oylarının değil, yüzer gezer İstanbullu oyların da kimi tercih edecekleri kolayca kestirilebilir.



Dalan ve Sözen

Peki bu durumu değiştirebilecek bir gelişme olabilir mi? Yakın geçmişe bakıldığında CHP'li Nurettin Sözen'in ANAP'lı Bedrettin Dalan'ı yendiği 1980 yerel seçimleri hatırlanabilir. Bu seçimden çıkartılacak ders, "Bir aday ne kadar güçlü olursa olsun eğer partisi seçmen katında zayıflamışsa o aday seçim kazanamaz" şeklindedir. Gerçekten de sonraki genel seçimde ANAP ezici bir yenilgi almıştı.

Eğer AK Parti genel olarak seçmen katında zayıflamışsa, İstanbul'da da sürpriz sonuç beklenebilir. Ancak şimdilik böyle bir durum görünmüyor.