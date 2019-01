Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İsrail'de geçirdiği güzel günlerden sonra Ankara'da yaşadıkları herhalde onda şok etkisi yaratmıştır. İsrail'deyken Netanyahu ile birlikte kanka görüntüleri veren Bolton'u Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmemekle kalmadı, onun İsrail'deyken söylediği Kürtler hakkındaki sözlerini de kınadı.



Ankara'dan ayrıldı

Ve Bolton patronu Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu dostça diyaloğu tahrip ederek alelacele Ankara'dan ayrıldı. Bolton dün sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluşmuştu. İbrahim Kalın bu konuda "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu. Böyle bir talep söz konusuydu ama teyit etmemiştik" dedi.



Bir gece ansızın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grup toplantısının ardından TBMM'de gazetecilere konuşurken Bolton'un muhatabının İbrahim Kalın olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile her an bir görüşme yapabileceğini söylerken şu anda bir randevulaşma olmadığını ama her an bir görüşme yapabileceğinin altını çizdi. "Operasyon ne zaman olacak" diye sorulduğunda "Bizim biliyorsunuz bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı. Biz de bir gece ansızın gelebiliriz. Her an olabilir. Bu ziyaretten sonra hemen bir irtibata geçmek gerekebilir."



Bolton hata yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında Bolton'un seslendirdiği ABD'nin YPG'ye güvence şartı için "YPG PKK kimdir tanımıyorlar. Hiçbir zaman PKK terör örgütü PYD terör örgütü benim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır, taviz vermeyiz" dedi. Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Askeri harekat için hazırlıklarımızı tamamladık.

Çok yakında Suriye topraklarındaki terör gruplarını etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" diye konuştu.



Pompeo konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye'den çekilmeye ilişkin, "Zaman çizelgeleri hakkında konuşamayız ancak başkan bir vaatte bulundu. Sahadaki yaklaşık 2 bin üniformalı personelimizi Suriye'den çekeceğiz" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pompeo 7 ülkeyi kapsayacak Ortadoğu turuna giderken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pompeo, Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Mısır, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'i ziyaret edecek.