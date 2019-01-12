Dünyada görüşüne saygı duyulan gözlemciler Kaşıkçı cinayetinin azmettireni olarak Suudi Arabistan veliahdı Muhammed bin Selman'ı görüyor.

Ama Muhammed bin Selman'ın sırtını dayadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelenleri için bu cinayette kimin suçlu olduğu değil, Suudi Arabistan'ın petrol paralarının Amerika dışında başka bir ülkeyi fonlamaması önemlidir.

Muhammed bin Selman

Rusya'nın Putin'inin ve Çin'in Şi Ping'inin Arjantin'deki G-20 Zirvesinde Muhammed bin Selman'a ilgi göstermeleri, Amerika'nın bu adama karşı olan muhabbetini körüklemiştir.

Kaşıkçı cinayeti ertesinde bu olayı incelemek için hemen Suudi Arabistan'a ve sonra da Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bu olayı adeta unutmuştur. Çıktığı son gezide Suudiler'in ayıpları değil, İran Pompeo'nun ana uğraş konusudur.

"Diplomatik Vahşet"

Bu cinayeti bütün boyutlarıyla işleyen ve Sabah'ta beraber çalıştığımız üç arkadaşımızın yazdıkları "Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları/Diplomatik Vahşet" kitabı Turkuaz Kitap'tan çıktı. Abdurrahman Şimşek, Nazif Karaman ve Ferhat Ünlü'nün ortak çalışmalarının ürünü olan bu kitap, tüm dünya medyasının hala peşinde olduğu Kaşıkçı cinayetini, enine boyuna değerlendiriyor ve aydınlatıyor. Kitabı okurken Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra yaşadıklarını ve cesedinin parçalanışını adeta oradaymış gibi gözlemliyorsunuz.

Eski hamam eski tas

Bu arada Suudi Arabistan'da değişen bir şeyin olmadığı da anlaşılmakta...

Kaşıkçı'nın gazetesi Washihington Post'a göre Muhammed bin Selman cinayetin baş şüphelilerden Suud El-Kahtani ile hala görüşüyormuş. Gazetenin yazarı İgnatius'a görüş açıklayan ve son zamanlarda Veliaht Prens bin Selman ile görüşen ABD'li bir yetkili, "(Muhammed bin Selman) Yurt içinde kendini çok güvenli ve kontrollü görüyor. Temeli sağlam olduğu müddetçe kimsenin kendisine zarar vermeyeceğini hissediyor." görüşünü paylaşmış.

Ignatius makalesinde, Veliaht Prens bin Selman'ın, Kaşıkçı cinayetini düzenleyen suikast timinin başında olduğu iddia edilen ve cinayetten önce veliaht prensin en yakın danışmanlarından birisi olan Suud El-Kahtani ile de el altından hala görüştüğünü ve tavsiyelerine başvurduğunu ileri sürüyor.

Katil olarak lekelendi

Kaşıkçı cinayeti 100. gününe girerken bir yorum da Suudi gazetecinin Washington Post'taki Editörü Karen Attiah'dan geldi. Attiah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cinayetin üzerinden 100 gün geçti, Cemal Kaşıkçı'nın ifade özgürlüğü ve bağımsız düşünce için şehit olmuş biri olarak anılacağı açık. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, sonsuza kadar bir katil olarak lekelenecek." görüşünü paylaştı.