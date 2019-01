Birileri Türkiye'de yaşamak istemiyorlarmış. Burada hayat çok pahalıymış. Ayrıca düşünce özgürlüğü de yokmuş. İspanya gibi Yunanistan gibi ülkelerde yaşamak, cennette yaşamak gibi bir şeymiş... En fazla merak ettiğim şey de İspanya'ya göç edenlerin Barselona'nın İspanya'dan kopma çabasına ne tür katkıda bulunacaklarıdır.



Akılsızlar

Bu akılsızlara söyleyecek o kadar çok şey var ki... Güzelim Türkiye'yi bırakıp uzak bir ülkede göçmen olarak yaşamaya heveslenenlerin aklı sağlıklarını incelemek en doğru şeydir... 15 Temmuz darbe girişimini yaşayan ve neredeyse her gün terörizme karşı örtülü bir savaş veren bu ülkenin ne kadar güçlü olduğunu ve demokrasiyi korumayı başardığını görmezden gelenlerin görme özürlü oldukları düşünülebilir.



Krizi görürler

Bir de kriz papağanları vardır bu ülkenin malvarlıkları arasında. Bunlar zaman ve koşul farkına bakmadan Türkiye'nin sürekli krizde olduğunu söylerler. Bunlara göre siyasi ve ekonomik krizler Türkiye'de yaşamayı imkansız hale getirir. İngiltere'ye milyar dolarlık parasal varlığını transfer eden bir Türk zengini, bakalım Brexit krizini yaşayarak, "Kriz"in ne olduğunu öğrenecek mi?



Hagi'den dersler

Şu sırada Romanya ligi takımlarından "Viitorul"u çalıştıran Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Türk gazetecilerle konuşurken Türk kulüplerinde yaşanan mali "Kriz" konusuna değinmiş ve şöyle demiş:

"Benim takımımda (FC Viitorul) en yüksek maaş 5 bin Euro Türkiye'de maddi anlamda sıkıntılar olabilir ama bu geçmişte verilen gereksiz paralardan.

Ancak az parayla da çok iş yapılabilir. Bunu Türk takımları hala yapabilir.

Sadece pahalı oyuncu alarak bir şeyleri başaramazsınız. Bu yüzden para kısmı sorun değil.



Milyonlarla kriz mi?

"-Türkiye'de parasal anlamda krize inanmıyorum. 2 milyon euro net maaş ödeyip krizden bahsedemezsin. Şu an Romanya'da krizden bahsedebiliriz ama Türkiye'de bir kriz yok. Eskişehirspor - Ümraniye maçını izliyorum, harika bir statta oynuyorlar.

Benim takımda en yüksek maaş 5 bin euro ve harika top oynuyoruz. Bunu Süper Lig'de yapıyoruz. Benim takımın bütçesi, Türkiye'de bir oyuncunun maaşı."