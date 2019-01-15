Bir adamı tarif ediyormuş...

"Uzun boylu ve kısa, şişman ve zayıf, esmer ve sarışın deli bir adamdır" deyince karşısındaki itiraz etmiş. "Hem uzun, hem kısa, hem şişman hem zayıf diyorsun, bu nasıl olur" demiş. Adamı tarif eden gülmüş ve "Delidir dedim ya" demiş.

Nasıl anlatırdınız?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump'ı tarif etmeye kalksanız, onu nasıl anlatırdınız?

-Günü gününe uymaz... Bir gün Türkiye'ye ilan-ı aşk eder, ertesi gün Türkiye'yi tehdit eder...

Bir duvar diye tutturur, ülkesinin devlet yapısını kilitler...

Kafasına uymayan danışmanını azleder ve ertesi gün kafasını o azlettiği danışmanının kafasına benzetir. Bir söylediği öteki gün söylediğini tutmaz...

Acaba hain mi?

Süper devlet Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanına "Deli" demek tabii ki pek doğru değildir. Ancak bu ülkenin FBI'ı bu Başkana "Hain" demek için aylardır delil bulmaya çalışmıyor mu? Ya da kimilerine göre "Irkçı", kimilerine göre de seks bağımlısı değil midir bu adam?

Önce sevinmiştik

Bir Türkiye'de Obama'dan sonra gelen Trump'ı sevgi ile kucaklamaya hazırdık. Artık Amerikan Başkanı müttefiki olan ülkelerde suikastları örgütlemeyecek, askeri darbeleri körüklemeyecekti.

Nihayet kötü niyetli olmayan ve Amerikan derin devletinin dışından bir Başkan gelmişti Amerika'ya...Hele ajan rahip Brunson'ı Amerika'ya iade ettikten sonra, adeta aşık olmuştu bu adam Türkiye'ye...

Sonunda sapıttı

Ancak tweet tutkunu Trump da sonunda sapıttı. Danışmanı Bolton'ın saçmaladığını düşünürken, bir anda Trump Bolton'dan daha ileri gitti ve "Türkler Suriyeli Kürtleri öldürürlerse, Türkiye'yi ekonomik açıdan çökertiriz" benzeri bir şeyler yazdı tweetinde...

Bu adama duvar lazım

Acaba bundan sonra ne olur dersiniz?

Ama kesin olan bir şey var...

Ne böyle müttefik olur, ne de başında ne yapacağı belli olmayan bir adamın yöneteceği süper devlet olur... Bu adama gerçekten duvar gerekir... Bu duvarlardan dört tanesi ile bir hücre yapıp içine bu adamı koymak, yapılacak en doğru harekettir.