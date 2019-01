İngiliz kadın siyasetçileri erkek meslektaşlarına taş çıkartacak kadar kararlılar. Theresa May'dan önce İngiliz Başbakanı olarak 1979-90 arasında Margaret Thatcher'i görmüştük. Ülkesinin arkaik ekonomik yapısını yenilemiş, Falkland krizinde Arjantin'in yenilmesine dayanan bir askeri operasyona karar vermişti. Şu anda 92 yaşında olan ve görevlerini hiç aksatmadan sürdüren Kraliçe 2'nci Elizabeth'i de düşününce, İngiliz kadınlarının erkeklerinden daha güçlü oldukları yargısına varılabilir.



May başbakan oluyor

İngiliz seçmenlerinin 23 haziran 2016'da yapılan referandumda Avrupa Birliği'nden çıkmaya karar vermeleri (Brexit) üzerine, dönemin Muhafazakar başbakanı David Cameron istifa etmiş ve İçişleri Bakanı Theresa May de 2016'da Başbakan olmuştu.



Rahibin kızı

Thatcher bir bakkalın kızıydı. May'in babası ise bir rahipti. İlgi çekici olan şey ise, May'in annesinin adının Tevrat'tan alınma "Zaidee" olmasıydı... Tevrat'a göre Hz. İbrahim'in eşinin adı Zahide'dir. May'in annesinin adından giderek yapılan yorumlara göre, bu durum May'in koyu bir İsrail yanlısı olmasının işaretiymiş.



Güvenoyu zaferi

Aslında kendisi de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına karşı olan May, başbakan olduktan sonra var gücü ile bir çıkış anlaşması yapmak için Avrupa Birliği ile görüşmeler başlattı ve sonunda 50 maddelik bir çıkış planı oluşturuldu. Ancak bu plan, Avam Kamarası'nda büyük oy farkı ile reddedilince, May'in başbakanlığı da sallantıya girdi. Ne var ki ertesi gün yapılan güven oylamasını başarı ile atlattı.



Plansız çıkış

Şimdi May yine Başbakan. İngiltere Avrupa Birliği'nden kesin olarak 29 Mart'ta çıkmış olacak. Fakat bu çıkışın koşullarını düzenleyecek bir plan olmadığı için, İngiliz ekonomisini büyük bir kriz vurabilir. Ve her şeye rağmen May şimdi yeni bir anlaşma ile yeni bir çıkış planı yapmak için Brüksel ile Londra arasında mekik dokumaya hazırlanıyor. Bu arada bazıları da yeni bir referandumla Brexit'ten dönülmesinin yollarını aramaktalar.



Şimdi 62 yaşında

62 yaşındaki Theresa May, hiç zafiyet göstermeden ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'le dişe diş mücadele ediyor. Güvenoyu alması ise son başarısıdır. 1980'de evlendiği Philip May ile en çok dans etmekten hoşlandığı bilinen 1.72 boyundaki May, 2010-16 arasında İçişleri Bakanı'ydı.