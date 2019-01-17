Zor günler zorlu bir iradenin ve ortak aklın işbirliği sayesinde kolay atlatılacağa benziyor. Üç gün önce Trump'ın garip tweeti yüzünden Türkiye ile Amerika'nın arasındaki ilişkilerin kopma noktasına geldiğini düşünürseniz, bugünün dünden ne kadar farklı olduğunu kolayca görebilirsiniz.



Brüksel'de buluşma

Düşünün ki dün Brüksel'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Amerika'nın Suriye'den çekilme sürecinin Türkiye açısından ne anlama geldiğini görüşüyorlardı. Tabii ki ana konu, Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin nasıl ve hangi süreçte gerçekleştirileceğiydi.



Lavrov da konuştu

Bu güvenli bölge sade Brüksel'de konuşulmuyordu. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov da Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği ve Türkiye'nin ilk etapta olumlu baktığı güvenli bölge planına ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlıyordu...



Toprak bütünlüğü

Söz konusu plana ilişkin sürecin Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sergey Lavrov, "Bunların tümüne, Suriye'de rejimin toprak bütünlüğünü en kısa süre içerisinde sağlayacağı çerçeveden bakmak gerekiyor. Bu konu elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki müzakereler için geldiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele alınacak" diye konuştu.



Moskova zirvesi

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Moskova'ya yapacağı ziyarette Putin'le Suriye'nin geleceğini daha geniş bir kapsamda ele alacağını unutmayalım. Özetle, Türkiye kriz konularını çözüm sürecine aktarmayı başarıyor. Ancak bütün dost ülkelerde durum aynı değil. Şu anda İngiltere'de Başbakan May'in ne zaman istifa edeceği ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkışının bu ülkenin ekonomisini ne tür krizlere yönlendireceği konuşuluyor.