MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli düşünmüş olmasaydı, önümüzde sade 31 Mart Yerel seçimleri değil, 3 Kasımda da Cumhurbaşkanı seçimi ile Genel Seçimler bulunacaktı. Bahçeli seçimleri erkene almayı önerince Erdoğan da bu görüşü doğru buldu 2018 yılının 24 Haziran'ında Cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimler yapıldı.

Böylece 2019'a sadece 31 Mart yerel seçimleri kaldı.



Seçim yorgunuyuz

Bir siyasetçinin toplumun nabzını tutmasına örnek olarak Sayın Bahçeli'nin sözünü ettiğimiz girişimini hatırlamak bile yeterlidir... Gerçekten de seçim ve referandum yorgunu bir ülkeyiz.

Bahçeli'nin önerisinin Erdoğan tarafından benimsenmesi ile 2019'da yapılacak iki seçimin 2018'de kalmış olmasına sadece teşekkür edilebilir.



2002 erken seçimleri

Ayrıca 3 Kasım 2002 erken seçimleri kararı da Bahçeli'nin kararının sonucu değil miydi? Koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Temmuz 2002 günü, partisinin Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlediği 11'inci Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda yaptığı açıklamada 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılmasını istemişti.



Kitap fırlatma olayı

Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatması ile patlayan 2001 ekonomik krizi ve arkasından da Mayıs 2002'de Ecevit'in artan sağlık sorunları koalisyon için sonun başlangıcını hazırlamaktaydı...

Bahçeli'nin 7 Temmuz 2002'de erken seçim istemesi ertesinde, 16 Temmuz 2002'de koalisyon hükümetini oluşturan üç partinin genel başkanları arasında yapılan zirve toplantısında 3 Kasım'da erken seçim yapılması kararı alındı ve bu karar TBMM'de 31 Temmuz 2002'de onaylandı.



Bahçeli'yi örnek alsaydı

Halen devam eden AK Parti iktidarı ile 16 yıl önce bu erken seçim sonunda tanışmıştık. Bütün bu durumlardan çıkartılacak sonuç ortadadır.

Bir siyasetçinin ülkenin gidişi üzerinde ağırlığı olması için iktidarda bulunması gerekmiyor. Bunu Bahçeli'nin 15 Temmuz darbe girişimi ertesinde Cumhur İttifakı'na ilişkin kararlı tutumunda da görmedik mi? Kılıçdaroğlu da Bahçeli gibi sorumlu ve çözüm üreten bir siyasetçi olsaydı, fena mı olurdu?