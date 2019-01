Trump'ın Twitter mesajında "Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guadio'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak resmen tanıdım" demesi, bazılarını "Bu adam yine sapıttı" diye düşünmeye sevk edebilir. Bir devlet başkanının bir başka devletin seçilmiş başkanını tanımadığını ve onun yerine başkasını tanıdığını açıklaması, tabii ki normal bir davranış değildir.



Monroe Doktrini

Ancak bir Amerikan Başkanını bu sapkınlığa itebilecek bir metin ve buna dayalı uygulamalar var. Bu metnin adı "Monroe Doktrini"dir. ABD Başkanı James Monroe 2 Aralık 1823 tarihinde Kongreye bir mesaj yollamış ve bu mesaj Monroe Doktrini adını almıştır. Bu doktrine göre Amerika kıtasına Avrupa ülkelerinin sömürgecilik yapmalarına ABD izin vermeyecektir. Amerika da Avrupa ülkelerinin sorunlarına karışmayacaktır. Buna karşı Avrupa devletleri de Amerika kıtalarının sorunlarına karışamaz. Acaba ABD Bu doktrine dayalı olarak mı Irak'ı ve Suriye'yi kendine benzetti?



Kalın sopa politikası

Bu doktrin daha sonra Roosevelt tarafından "Orta ve Güney Amerika'da bir devlet A.B.D.'nin güvenini kazanmazsa A.B.D. müdahale edecektir" şeklinde genişletildi. Roosevelt'in Monroe Doktrini'nden çıkardığı bu netice "Roosevelt Corollary" ve bu siyasete bağlı oluşan hegemonya biçimiyse "Big stick" (Kalın sopa, zora dayalı siyasi güç) olarak anılmıştır. Bunun örnekleri ise Panama, Nikaragua Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de görülmüştür. (Yılmaz Sait. Latin Amerika'da Neler Oldu?)



Türkiye Maduro'nun yanında

32 milyon nüfuslu, petrol zengini güzelim Venezuela'nın kaderi şimdi başında ABD'nin olduğu dış güçlerin dengelerine bağlı durumda. Trump'ın tweetini destekleyen ülkeler Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika, Guatemala, İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya ve AB'dir. Buna karşı Türkiye, Rusya, Meksika, İran, Çin, Küba, Uruguay, Nikaraguave Bolivya, Maduro'nun arkasındadır.



We are Maduro

Nicolas Maduro da ülkesinin ABD ile ilişkisini kestiğini duyurarak, ülkesindeki Amerikalı diplomatlara da ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi." ifadesini kullandı ve mesajının sonunda "WeAreMADURO" etiketine de yer verdi.



Post modern sömürgecilik

Bekleyelim... Venezuela'nın ve Maduro'nun işleri tabii ki kolay değil.

Her şey Venezuela ordusunun nasıl davranacağına bağlı şu anda. Daha önce Şili'de Allende'yi hedef alan Amerika'nın post modern sömürgeciliği şu anda yine devrede...