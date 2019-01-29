Anlaşılması adeta imkansız olan durumlar var ki, bunları açabilecek soruları cevaplamak pek mümkün değil. Yurtta da dünyada da böyle bilmeceler çok fazla... Melih Altınok'un Venezuela izlenimlerini okurken, bu tür cevapsız sorular yoğunlaşmıyor mu?



Aynı petrol değil mi?

Mesela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela böylesine yoksulken, nasıl oluyor da Suudi Arabistan petrol paralarını nereye koyacağını bilemiyor? Halkın oyları ile iktidar olan Venezuela'nın Maduro'sunu Amerika düşman ilan ederken, aynı Amerika Kaşıkçı cinayetinin faili olduğundan kuşkulanan Suudi veliahdı Muhammed bin Selman'ı neden bağrına basıyor?



Hangisi diktatör?

Venezuela'nın Maduro'sunu diktatör ve illegal ilan eden Batı Avrupa ülkeleri, Mısır'ın darbeci Sisi'sini neden bağırlarına basıyorlar? "İnsan hakları" denildiği zaman mangalda kül bırakmayan Batı Avrupa ülkeleri, Gazze'deki Filistinlilere getto hayatı yaşatan İsrail'in günahlarını neden görmezden geliyorlar?



Trump'ın davranışları

Amerika dışındaki herhangi bir ülkenin devlet başkanı ABD Başkanı Trump gibi akıl ve kural dışı davranışlar sergilediği zaman, kişinin akıl sağlığı rapora bağlanmaz mı? Kuzey Kore Devlet Başkanı'nı ya da Venezuela'nın Maduro'sunu alaya alan Batı medyası, Trump için neden "Raporluk" yargısını seslendirmiyor?



Yine o lider

31 Mart'ta yeni bir seçim yapılacak olan Türkiye'de ana muhalefet CHP bu seçime yine, girdiği her seçimde yenilen Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde giriyor. Kılıçdaroğlu'nun son olarak CHP belediye başkan adaylarını belirlerken sergilediği hatalar örgütü tepkilere iterken, bu partinin herhangi bir tarihte iktidara alternatif olması mümkün olabilecek mi?



Ezik muhalefet

Herhangi bir seçimde zafer kazanması mümkün olmayan muhalefetin, sonunda çözümü sokak kalkışmalarında araması doğal değil midir? Sonuçta bu tür ezik muhalefet çözümü Amerika'nın Venezuela'da yaptırdıklarına benzer yollarda aramaz mı?