Venezuela'ya karşı izledikleri politikaya bakınca alın Amerika'yı vurun Avrupa'ya demez misiniz? Bunlar mı yani demokrasinin ve insan haklarının kalelerini oluşturan coğrafyalar? Hadi Amerika'yı anlayalım... Amerika kıtasını arka bahçesi olarak gören hasta bir anlayışı dış politika olarak kabul etmiş bu ülke... Peki ama Batı Avrupa ülkelerine ne oluyor?



Türkiye'ye tehdit mi?

Eğer haberlere kulak verirseniz, Amerika'nın Venezuela konusunda yediği haltlar yetmezmiş gibi Türkiye-Venezuela ticareti yüzünden Türkiye'yi de tehdit ettiğini duymak üzeresiniz. Türkiye Venezuela ile ticareti sürdürdüğü için Amerika'nın yaptırımlarını ihlal ediyormuş. Bilindiği gibi Washington, üç ay önce Venezuela'dan altın satışlarını durdurma amaçlı yeni yaptırımlar başlatmıştı...



Hayal kırıklığıymış

Amerikalı bir yetkili "Türk- Venezuela ticari faaliyetlerinin durumunu izliyoruz ve yaptırımlarımızın ihlal edildiğini belirlersek, açıkça harekete geçeceğiz" demiş.. Resmi verilere göre 2017'de Türkiye'ye altın ihracatı bulunmayan Venezuela, geçen yıl ise Türkiye'ye 900 milyon dolar değerinde 23.63 ton altın ihraç etti. Aynı yetkili, Türkiye'nin Maduro'yu desteklemeye devam etmesi konusunda Washington'un hayal kırıklığına uğradığını söylemiş.



Alternatifsiz değiliz

Bütün bu herzelere dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çok anlamlı bir cevap geldi. Altun "ABD, Türkiye'ye rağmen adım atmanın Türkiye'nin beklentilerini karşılayarak iş yapmaktan daha maliyetli olduğunu ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur. Zira Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değildir" diye konuştu.



Kriz üretimi

ABD'nin son yıllarda bazı grupların ideolojik gündemlerinin etkisi altında kalarak Türkiye'yi rahatsız edecek birtakım adımlar attığına değinen Altun, "Bu adımlar sadece ikili ilişkilerde değil tüm bölgede kriz üstüne krize yol açtı. Özellikle Obama döneminde DEAŞ ile mücadele adı altında PKK/PYD/YPG ile iş tutulması ve FETÖ yöneticilerinin iadeleri konusunda mesafe alınamaması Türkiye'yi haklı olarak rahatsız etti" dedi.



Uyanmalıdırlar

Evet... Amerika'nın derin devletinin artık sayı ile kendine gelmesinin zamanıdır. Suudi Arabistan'da ya da Mısır'da demokrasinin varlığını aramayan, İsrail'in Filistinlileri katletmesini sessizce izleyen Washington'lu uyurgezerler, artık dünyada kendilerinden başka güçlerin de bulunduğunu görmeye çalışmalıdırlar.