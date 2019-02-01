Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün partisinin 11 maddelik Seçim Manifestosunu açıklarken öylesine duygusal yaklaştı ki olaya, bazı cümleleri siyasi söylemlerden öteye anlam taşıyordu. Erdoğan'ın akıllarda hep kalması gereken çarpıcı cümlelerine bir örneği hemen hatırlatayım:

"-Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Cumhur İttifakı'nın tanımı budur, pazara kadar değil inşallah mezara kadar. Milletin değerlerine sahip çıkmayanların şehircilik mirasına sahip çıkması zaten işin tabiatına aykırı olurdu."



Manifesto

AK Partinin Seçim Manifestosu 11 maddeden oluşuyor. Bu maddeler Şehir planları, Altyapı ve Ulaşım, Kentsel Dönüşüm, Benzersiz Şehirler, Akıllı Şehirler, Çevreye Saygılı Şehirler, Sosyal Belediyecilik, Yatay Şehirleşme, Halkla Birlikte Yönetim, Tasarruf ve Şeffaflık, Değer Üreten Şehirler'den oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manifestoyu sunarken seslendirdiği ve hep hatırlamamız gereken şiirsel söylemlerinden bazıları da şunlar:



Gönül belediyeciliği

"-İnsan şehirler kurar, yollar, köprüler yapar. Kıtadan kıtaya uzanır. Uzaya çıkar ama gönlü ancak bir gönülde sükuna erer. Bir gönüle girdiğinde kendini bulur. Bir genç kızın hayali, bir delikanlının umudu, bir yaşlının yalnızlığı bir çocuğun kucak açışı gönülde karşılık bulur. Kuşa, böceğe, ağaca, çiçeğe gönlünü açıp kim rahmet nazarıyla bakıyorsa eşrefliğinin farkına varır. Gönlünde alemi taşır.



Gönül sahibine emanet

"-Şehri emanet görmek, emanet almak ancak gönül sahibiyse olur, gönüllere girerek olur. O zaman gönülden gönüle köprü kurulur. Seyyit Nesimi'nin dediği gibi "Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, gül alırlar gül satarlar, çarşıda pazar güldür gül." Gönüller birleştiğinde ancak böyle şehirler kurulur. AK Parti olarak şehirlerimize, belediyelerimize çok büyük önem veriyoruz.



Tevazu ve samimiyet

"-Ülkemizin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere karşı, 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimizle birlikte mücadele ederken, hizmet yarışında da yine en önde olduk. Şimdi de, "tevazu samimiyet ile gayret ile memleket işi gönül işi" diyerek, "Gönül Belediyeciliği" sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz.



Beka meselesi

Görüldüğü gibi 31 Mart'ta bir yerel seçimden öteye tercihler koyulacak sandıklara. Kimler ne kadar konuyu saptırsalar da, olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi ile "Cumhur İttifakı bizim için bir beka meselemizdir. Gayretimiz bu anlayışla devam edecek"tir.