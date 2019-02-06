Hatırlıyor musunuz? Ajan papaz Brunson tahliye edilmek yerine ev hapsine alınınca, Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Üç bakanın sanki varmış gibi Amerika'daki mal varlıkları donduruldu. Ve bu sürecin bir noktasında, Türk Lirası Amerikan Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başladı. Özellikle geceleri Uzakdoğu ile Londra bankaları arasındaki hayali alışverişlerle, Türk Lirası perişan ediliyordu.



Tahribatın kalıntıları

Bu saldırı ajan papaz Brunson'un Amerika'ya iade edilmesi ile bir anlamda sona erdi. Ama bu saldırının yarattığı tahribatın yansımaları hala ekonomimizde hissediliyor. Tırmanan maliyet enflasyonunun sabit gelirlilerin bütçelerinde açtığı delikler hala kapanamadı. Arz-talep dengesindeki bozulma, doğal olarak fiyatlara yansıdı.



Kararlılık var

Berat Albayrak yönetimindeki maliye ve ekonomi kadroları, bozulan dengeleri yeniden eski yerlerine oturtmak için kararlılıkla çalışıyorlar. Ancak eski rahat ortama dönüş belli ki zaman alacak. Bütçe disiplininin korunması, cari ödemeler dengesindeki açığın kapanma sürecine girmesi olumlu göstergeler. Ama her şeyin bir anda düzelmesi pek mümkün değil.



Serbest pazar gerçekleri

Bu noktada serbest pazar ekonomisinin temel kurallarının unutulmaması gerekiyor. Bir dönemde yüksek faizin bir sebep değil bir sonuç olduğu unutulmuştu. Bereket bu hatadan dönüldü. Ve şimdi Merkez Bankası faizler ile enflasyon arasındaki gerçek ilişkiye göre rakamları belirliyor. Şimdi de özellikle marketlerdeki gıda ve tüketim mallarına dönük fiyatlara müdahale edileceğinden söz edilmekte. Dilerim bu alanda da, fiyatların oluşumundaki arz öğesinin önemi yine hatırlanır. 1950'lerde olduğu gibi fiyatlara narh koymanın anlamsızlığı göz ardı edilmez.



Erdoğan konuştu

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı bu gerçeklerin ışığında değerlendirmeliyiz:

"- Biz de ağustos ayından beri yaşadığımız ekonomik dalgalanmanın günlük hayattaki olumsuzluklarını azaltmak için çalışıyoruz. Fiyatı dövize bağlı olduğu için faturaları yükselten elektrik ve doğalgazda yılbaşından itibaren yüzde 10 indirime gittik."



Domates ve biber

"-Muhataplarımız bunları konuşuyor mu? Neyi konuşuyor? Çarşı pazardaki domatesi, biberi... Harcamaya baktığınız zaman hangisinin daha yüksek olduğu ortada... Asgari ücreti 2020 TL'ye yükselttik. Yatırımı ve istihdamı teşvik etmeye yönelik daha önce başlattığımız uygulamaları uzattık."