Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Önümüzdeki seçimlerde Türkiye genelinde 195 bin sandıkta, İstanbul'da ise 31 bin sandıkta oy kullanılacak. İstanbul'daki 10,5 milyon seçmenin yüzde 21'i AK Parti üyesidir. İlk defa bu seçimde oy kullanacak kişi sayısı ise 167 bindir. AK Parti olarak her sandık için 1 sorumlu ve 8 üyeden oluşan toplam 9 kişilik bir yönetim kurulundan bahsediyoruz.

Böylece hiçbir siyasi partinin muktedir olamayacağı güç AK Parti'de. Bunu bizim başarmamız lazım. Sandıklarda görev üstlenecek kardeşlerim de bunlar. Sabahın erken saatlerinde sandık mahaline kimse gelmeden görevlilerimiz orada olacak. Görevli sayımız 280 binin üzerinde.

Her sandıkta oy kullanan ortalama 350 kişiden 74'ü yüzde 21'i partimizin üyesidir. Sandık görevlilerimiz öncelikle üyelerimizle irtibat kurarak fire olmamasına dikkat edecek. Hedefimiz partimizin tüm seçmenlerinin sandığa gelmesini sağlamak. Mevcut üyelerimizin yakınlarından başlayarak temas kurduğumuz tüm seçmenlerimizi partimize üye olmaya davet etmeliyiz.

AK Sandık adını verdiğimiz yazılımla, tüm noktaları koordine etme ve izleme imkanına sahibiz. İstanbul'da bulunduğum günlerde yürütülen çalışmaları görmek için her an bir irtibat noktasına gelebilirim. Bunu il başkanımın da yapması lazım. Her faaliyette yüreğimle yanınızda olduğu gibi fiziki olarak da çalışmalara katılacağım. 31 Mart'ta bir kez daha zafere ulaştıracağız.

Dün Aydındaydım. Cumhur İttifakı olarak seçime giriyoruz. 7 tanem MHP'den 10 tane de AK Parti'den olmak üzere belediye başkan adaylarımızın tanıtımını yaptık. Emniyetin verdiği rakama göre 35 bin kişinin katılımıyla miting yaptım. Bu en muhteşemi, en coşkulusuydu. Artık heyecan damarlara, sinir uçlarına doğru sirayet etmeye başladı. Bunu devam ettireceğiz.

Türkiye'de tüm seçim sandıklarında sandık kurulu üyesi bulundurma hakkına sahip tek parti AK Parti'dir. AK Parti tüm Türkiye'nin partisidir. İstanbul'un bizim gönlümüzde ve siyasetimizde ayrı bir yeri vardır. 31 Mart'ta da bu zaferi kutlayacağız. Sandığı sağlam tutmazsak verdiğimiz onca emeğin heba olmasını engelleyemeyiz. Bu mücadeleyi en başta sandıkta vereceğiz. Sandıkta adaleti tesis etmeden, diğer işlerde aynı başarıyı gösteremeyiz. Ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz, ne bir oyumuzun ziyan olmasına izin vereceğiz.

CHP HER SEÇİM ÖNCESİ KAFALARI KARIŞTIRMAK İÇİN... Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un ilçelerinden birinde yaşanan hadiseyi biliyorsunuzdur. Bunlar bir garip. Ülkemizdeki seçim sistemi dünyaya örnek olacak bir şeffaflığa sahiptir. Seçmen kütükleri tüm partilere verilir. İlk 5'e girmiş partiler üye bulundurur. Buna rağmen CHP ve onlarla hareket eden bir kesim, her seçim öncesi ve sonrasında kafaları karıştırmak için ortalığı velveleye veriyor. Biz her zaman olduğu gibi seçimde de CHP'nin ve avenelerinin teranelerine cevabımızı vereceğiz. Bunun için ilk şart sandığa sıkı sahip çıkmaktır.

Şu anda CHP, Kandil'deki terör örgütünün desteklediği HDP, bir diğer yanında adı iyi olan bir parti yok. Bir de yanlarında Saadet Partisi var. 4'ü el ele vermişler diyorlar ki, 'Biz ittifak yaptık, siz de yapıyorsunuz' diyor. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da darbe girişimini yapanlara karşı kurulmuştur. Bizim yanımızda cumhur var, halk var.

Biz cumhurla zillete karşı yürürken, bu illet bize karşı ittifak yapıyor ve direniyorlar. Ne yaparsanız yapın 31 Mart akşamı bu zillet ittifakına, illet ittifakına Cumhur İttifakı en güzel cevabı verecektir.

Bu şehrin nereden nereye geldiğini iyi biliyoruz. Yaşı elvermeyenlere de eski İstanbul'u eski Türkiye'yi anlatmamız lazım. Şimdi bu seçimde bizim Bakırköy'ü de almamız lazım. Bakırköy'ü de alıp AK Parti belediyeciliğini görsün. Biz milletimize gerçekleri anlatmazsak birileri yalanlarıyla, iftiralarıyla bu boşluğu dolduruyor. Şimdi bu seçimde biz Bakırköy'ü de almamız lazım. Bakırköy'ü de alıp AK Parti belediyeciliğini görsün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu