İşte yeni askerlik sistemi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan ve zorunlu askerlikte köklü değişiklikler getirecek yeni sistemin detayları ortaya çıkmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlıkları devam eden yeni askerlik sisteminin ortaya çıkan detayları şöyle:Mevcut sistemde ihtiyaç duyulduğunda bedelli askerlik uygulaması yapılıyor. Bunun için de her seferinde yasa çıkarmak gerekiyor. Yeni dönemde bedelli askerlik sistemin parçası olacak ve sürekli uygulanacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes yararlanabilecek.Yapılan uygulamalarda belli bir yaş sınırı konuluyor ve bunun altında kalanlar yararlanamıyordu. Yeni sistemde bedelli uygulamasında yaş sınırı olmayacak. Askerlik yaşına gelen yani 20 yaşından sonra herkes bundan yararlanabilecek.Bedelliden yararlanan herkesin bir aylık zorunlu askerlik süresini kışlada geçirmesi ve askerliğin temelini alması planlanıyor. Bu süre içinde askerliğin tüm kuralları öğretilecek. Bir kişi önce askerliğe başlayacak. İlk bir ayın sonunda bedelliden yararlanmak istediğini belirtip parasını yatırabilecek.Bedelliden ücretin nasıl belirleneceğine ilişkin birkaç seçenek bulunuyor. Bedelli için yasaya bir rakam konulması ve bunun her yıl yeniden değerleme oranlarına göre arttırılması, askeri ücret ya da yedek subay maaşının '... katı kadardır' gibi bir oran konulması düşünülüyor. Ancak henüz hangi seçeneğin olacağı netleşmedi.Türkiye' her yıl 200-300 bin kişi askerlik çağına geliyor. Nüfus artış hızı da dikkate alınarak, 5'er yıllık projeksiyonlar yapılacak ve asker alımları planlanacak.TSK her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. İhtiyaçtan fazla üniversite mezunları için yedek astsubaylık tercihi getirilecek. Yedek astsubaylara iyi bir ücret ödenecek. Askerlik süresi de yedek subay ile aynı olacak. Meslek yüksek okulları mezunlarının da yedek astsubay uygulamasından yararlandırılması planlanıyor. Üniversite mezunlarına ücretli yedek astsubaylığın yanısıra 6 aylık kısa dönem askerlik seçeneği de sunulacak.Lise mezunları için 9 veya 12 ay askerlik süresi tartışılıyor. Ama bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri ve eğitim almaları öngörülüyor. Bu kişiler sigorta kapsamına alınacak ve belli bir ücret ödenecek. Aileleri de genel sağlık sigortasından yararlanacak. Bir kişi askerlik yaparken ailesi ile ilgili kafasında bir endişe olmaması için ne yapmak gerekiyorsa sisteme bu dahil edilecek.