Askerlik eskiden kaç yıldı?

01 OCAK 2014'ten itibaren Askerlik süresi: 15 aydan 12 aya düşürüldü 23 HAZİRAN 2003'te alınan kararla Askerlik süresi: 18 aydan 15 aya düşürüldü 26 ARALIK 1994'te alınan kararla Askerlik süresi: 15 aydan 18 aya çıkarıldı 10 ekim 1994 gün ve 94/6102 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 1973/3 tertip yükümlülerin terhisleri 3 ay süre ile durdurulmuştur. Askerlik süresi: 15 ay (18 ay) 20 aralık 1993 gün ve 93/5098 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin terhisleri 4 ay süre ile durdurulmuştur. Askerlik süresi: 15 ay (19 ay) 11 TEMMUZ 1992'te alınan kararla Askerlik süresi: 18 aydan 15 aya düşürüldü 01 MART 1985'ten itibaren Askerlik süresi: 19 aydan 18 aya düşürüldü