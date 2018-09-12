Türkiye'nin en iyi haber sitesi

eskiden kaç yıldı?

Giriş Tarihi: 12.09.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 16:38
  • 1
  • 21
eskiden kaç yıldı?
Askerlik eskiden kaç yıldı?

01 OCAK 2014'ten itibaren

Askerlik süresi: 15 aydan 12 aya düşürüldü

  • 2
  • 21
eskiden kaç yıldı?
Askerlik eskiden kaç yıldı?

23 HAZİRAN 2003'te alınan kararla

Askerlik süresi: 18 aydan 15 aya düşürüldü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 21
eskiden kaç yıldı?
Askerlik eskiden kaç yıldı?

26 ARALIK 1994'te alınan kararla

Askerlik süresi: 15 aydan 18 aya çıkarıldı

  • 4
  • 21
eskiden kaç yıldı?
Askerlik eskiden kaç yıldı?

10 ekim 1994 gün ve 94/6102 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 1973/3 tertip yükümlülerin terhisleri 3 ay süre ile durdurulmuştur.

Askerlik süresi: 15 ay (18 ay)

  • 5
  • 21
eskiden kaç yıldı?
Askerlik eskiden kaç yıldı?

20 aralık 1993 gün ve 93/5098 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin terhisleri 4 ay süre ile durdurulmuştur.

Askerlik süresi: 15 ay (19 ay)

  • 6
  • 21
eskiden kaç yıldı?
Askerlik eskiden kaç yıldı?

11 TEMMUZ 1992'te alınan kararla

Askerlik süresi: 18 aydan 15 aya düşürüldü

  • 7
  • 21
eskiden kaç yıldı?
Askerlik eskiden kaç yıldı?

01 MART 1985'ten itibaren

Askerlik süresi: 19 aydan 18 aya düşürüldü

BİZE ULAŞIN