Sağlıkta yerli ve milli dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminden, şehir hastanelerinden ilaç stoku ve sigara ile nargile düzenlemesine kadar sağlıkla ilgili birçok konuda SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu:İlaç fiyat düzenlemesini önümüzdeki hafta tamamlayacağız. 900 elemanımızla yaptığımız denetimlerde ciddi anlamda bir stoklama ile karşılaştık. 102 eczaneden 34'üne stoklama nedeniyle ceza kesildi. Vatandaşımızı ilaçsız bırakanları affetmeyeceğiz.2011-2017 arasında antibiyotikler reçetelerde ortalama yüzde 35 oranındaydı. Bu oranı yüzde 25'lere düşürdük. Bu önemli bir başarıdır. Bunu birçok ilaçta yapmayı istiyoruz. İlaç mutlaka reçete ile satılmalı.İlaçta dışa bağımlılığımız yüzde 54, malzemede yüzde 82, tıbbi cihazda yüzde 84, aşıda neredeyse yüzde 100'lere yakın. 2023 sonuna kadar bu tabloyu asgari yüzde 50 oranında aşağı çekmemiz gerekiyor. Yerli olarak üretilen difteri ve tetanos aşısı bu yılın ağustosunda piyasada yerini alacak. Hepatit A, hepatit B, suçiçeği ve Kırım Kongo hastalığına karşı yerli aşı üretilmesi için yoğun çalışmalarımız var. Bir devlet politikası olarak aşıyı yerlileştirmemiz lazım. İlaçta ise ihtiyacımızı karşılamanın yanı sıra ihraç edilmesi konusunda planlamalar yapıyoruz.Siemens, Philips ve GE aktif olarak devrede. İki yıllık bir üretim sürecinin ardından alım süreci başlayacak. Bu firmaların alım bölgesi olan noktalar üzerinde de çalışıyoruz. Firmalardan bunun için ihracat garantisi istiyoruz. Kendi ARGE'mize dönüştürmeyi hedefliyoruz.100 hastanın 30'u acil servisi tercih ediyor. Gelen hastaların çoğu poliklinik hastası. Hedefimiz polikliniklere randevu ile gelen hasta sayısını artırmak.Bu yıl tıp fakültelerine 14 bin 700 öğrenci alındı. Hedefimiz 230 bine ulaşmak. Bunu gerçekleştirmek için de 65 bin doktora ihtiyacımız var. Uzman ve yan dal uzmanı açığımız var.Yakın takibi ilaçlarla birlikte ameliyatlarda da yapmak istiyoruz. Hastanın geri ödemesi onay verildikten sonra yapılmalı. Böylece gereksiz müdahaleleri önlemiş olacağız. Katarakt, sezaryen ve obeziteye öncelik vereceğiz. Geçen yıl 17 bin obezite ameliyatı oldu.Gebelik süreci önceden izlenip, bilinebilirse doğum daha sağlıklı ilerler ve sezaryen oranları kontrol altına alınır. Bu sistemle gereksiz sezaryen yönelimlerinin önüne geçmiş oluruz. Sezaryen oranları yüzde 53'e çıktı. Özel sektörde yüzde 71. Bazı özel hastanelerde normal doğumun yaptırılmadığını biliyoruz. Gebeyi, takip eden sorumlu bir ebe olmalı. Her gebenin bir ebesi olmasını hedefliyoruz.Geniş bir geri ödeme sistemimiz var, dünyanın hiçbir yerinde yok. İlaç dahil katılım paylarının sağlık harcamalarındaki payı yüzde 5.9. Bu kadar düşük katılım payıyla herkesi kapsayan, şehir hastanelerinin devrede olduğu sistemin gayri safi milli hasıladaki payı yüzde 4.5.Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAS) yurtdışından hasta akışını sağlayacak. Bunun yanında devletler ve sigorta şirketleriyle anlaşmalar yapılacak. Türkiye'nin sağlık markasını dünyaya anlatacağız. Bunu kurduğumuz portal üzerinden yapacağız.Branş hastanelerinin olduğu şehir hastanelerinin yönetiminde de yeni bir sistem geliştirdik. Her branş hastanesinin bir başhekimi olacak. Tepesinde de hepsinin bağlı olduğu bir koordinatör başhekim görev yapacak. Her kulenin başhekiminin altında da başhekim yardımcıları, idari mali hizmetler sorumluları bulunacak.Özellikli hasta gruplarının geldiği mükemmeliyet merkezlerinin olduğu birçok sistematiği içinde barındıracak şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlıkta markalaşması yolunda önemli bir katkı sağlayacak. Şehir hastaneleri hem yer yer birbirleriyle işbirliği yapacak, hem üniversitelerle iş birliği yapacak. Şehir hastaneleri ülkemizin sağlık üssü olacak. Bazı bölge hastaneleri, şehir hastanesi mantığı ile dönüştürülüp, hizmet alanı genişletilecek.Sigara üreticileri tütün mamullerini pazarlarken kültürümüzü kullanıyor. Nargileyi bile sigara içmeyen kişilere geleneksel kodlara atıfla bulunarak tüketimini sağlıyorlar. Yüzde 70'nin arka tarafa itilip, daha ayrıcalıklı alanın sigara içenlere tahsis edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Buna son vereceğiz. Üstü açık, etrafın görülmediği, vatandaşın gözünün ve nefesinin etkilenmediği kapalı alanları devreye sokacağız. Nargileyi de bu kapsama dahil edeceğiz.2012-2017 arasında sigara kullanımı erkeklerde yüzde 41.5'ten 44.1'e çıkmış. Kadınlarda bu oran 13.1'den 19.2'ye. Artış yüzde 50.Kök hücre immünoterapi gelecek yılların parlayan alanlarından biri olacak. Artık önümüzdeki yıllarda kişiden kişiye, ülkeden ülkeye benzer tedaviler olmayacak. Kişiye özel tedavi uygulamalar gündemde. Biz de genetik yapımıza özel tedaviler yapmaya başlayacağız. Genetik taramalar ile olan tüm hastalıkları önceden tespit edeceğiz. 