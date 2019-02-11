CHP toz duman! Gürsel Tekin de bayrak açtı!

31 Mart 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyen, hatta bu amaçta İstanbul'un mahallelerini yıllardır gezen Gürsel Tekin sessizliğini bozdu.

Partide önemli görevlerde bulunmuş İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin şu açıklamayı yaptı.

ADAYLAR OBJEKTİF OLARAK BELİRLENMEDİ

"Üzülerek söylüyorum, adayların objektif kriterlere göre belirlendiğini söylemek mümkün değil. Her seçim çevresinde adeta farklı bir kriter, farklı bir standart ortaya koyuldu. Birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan arkadaşlar aday gösterilmedi. Hayatını İstanbul'a vermiş, ben dâhil birçok arkadaşımızın ne yazık ki fikirlerine bile danışılmadı.

LİYAKAT BİR KENARA BIRAKILDI! KEYFİLİK GALİP GELDİ

Biz eskiden kim CHP'ye bir oy fazla kazandırırsa o aday olmalıdır derdik. Bugün CHP'nin oy kazanmasından ve başarısından başka ölçütler de devreye girmiş durumda. Kişisel, şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki maliyetsiz değildir. 31 Mart'ta bu maliyet ile partimizin karşılaşmamasını umut ediyoruz. Biz liyakatı savunan bir partiyiz. Liyakat ilkesinin her yere egemen olmasını isteriz. Liyakat ilkesi bir kenara bırakıldı, şahsi yakınlık ve tutum öne çıkartıldı.

MUHALİFLER SUSTURULDU VE ADAY GÖSTERİLMEDİ

Birçok ilde partimize ve vatandaşa başarıyla hizmet eden belediye başkanlarımız yalnızca olağanüstü kurultay talep ettikleri için yeniden aday gösterilmedi. Yine bazı illerde seçimi kazanabilecek seviyede olan halk desteği bulunan arkadaşlarımız da aynı gerekçeyle adaylık dışında bırakıldı.Bu CHP tarihine, kültürüne yakışan bir adım değildir.

DEĞİŞİMİN SESİ OLAMADIK

(...) Böyle bir dönemde bizim de görevimiz halkın değişim beklentisinin sesi olmak.

KOLTUK BAŞARISIZLIK ÜZERİNE KURULAMAZ!

Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır.

MÜHÜR KİMDEYSE SÜLEYMAN O!

(...) Mühür kimdeyse Süleyman O'dur. Başka kimse yoktur. Herkesin de bu sorumluluğun yerine getireceğini umuyorum."