Kandil’den SABAH-ATV’ye saldırı talimatı

Terör örgütü PKK, SABAHatv binasına hain bir bombalı saldırı düzenlemek istedi. Kandil'ren verilen saldırı talimatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yeraldı. Bu amaçla keşif-istihbarat faaliyeti yürüten, ancak sonradan itirafçı olunca hain planı deşifre eden İhsan Köçeroğlu, baş şüpheli olarak yer alıyor.

İtirafçı olunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan Köçeroğlu, 'fedai eylemi' şeklinde bir terör saldırısı planladıklarını, ancak güvenliğin sıkı olması nedeniyle bu terör saldırısından vazgeçtiklerini itiraf etti. Köçeroğlu'na, saldırı için talimat veren kişi Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu isimli örgüt yöneticisi idi.







Köçeroğlu, İstanbul'a da İshak Özçaktu'nun talimatıyla Azad/Zana kod adlı Mehmet Reşat Tekin adlı örgüt üyesiyle birlikte 'sansasyonel' eylem yapmak üzere gönderildi. Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği 17 Şubat 2016'daki saldırısının talimatını veren Erhan Porsipi yine iş başındaydı. Köçeroğlu, Porsipi'nin talimatıyla İstanbul'a geldi ve saldırı için keşif-istihbarat faaliyeti yürüttü, ancak güvenliğin sıkı olmasını gerekçe göstererek saldırıdan vazgeçti. Köçeroğlu bu süreci "SABAH-ATV binası önünden geçerken bir resmi ekip otosu iki tane silahlı özel güvenlik olduğunu fark ettim. Buraya yönelik silahlı saldırının yapılmasının mümkün olmadığı kanaatine vardım" sözleriyle anlattı.



REİNA GİBİ

Terör örgütü PKK özellikle 2015-2016 sürecinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük kentlerde fason markası TAK'ın üstlendiği hain terör saldırıları düzenlemişti. SABAH'a planlanan saldırı 2016'yı 2017'ye bağlayan gece, terör örgütü DEAŞ'ın Reina'da düzenlediği kalaşnikoflu saldırıyı çağrıştıracak türde kurgulanmışti. Mahkemece kabul edilen iddianamenin Köçeroğlu haricindeki yedi şüphelisi PKK mensubu Kadir Ertaş, Özcan Akkurt, Yakup Şahin, Ekrem Toprak, Nevzat Aktin, Nihat Filiz ve Nermin Uzun. İddianamede şüpheliler 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.







GÖMÜLÜ SİLAHLAR BULUNDU

PKK SABAH'a saldırı planı için İstanbul'un çeşitli yerlerinde silah, mühimmat depoladı. Köçeroğlu'na Avcılar'da gömülü bidon içinde 3 adet Kalaşnikof, 90 adet mermi ve 5-6 adet boş şarjör bulunduğu bilgisi verilmişti. Köçeroğlu bu bilgiyi polise iletti, bölgede yapılan aramalarda bu silahlar bulundu. Güzeltepe'de PKK'lı Nermin Uzun'un n evinde dört kilo TNT, dört adet fünye, bir adet kalaşnikof ve çok sayıda fişek de ele geçirildi. Fatih'te Köçeroğlu'nun çalıştırdığı çiğ köftecide el bombası, tabanca ve 50 fişek bulundu.



DOLMABAHÇE SALDIRISINI YAPAN EKİP

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Onur Rıfat Atılgan tarafından hazırlanan iddianamedey er alan bilgilere göre Köçeroğlu'nu yönlendiren ekip, Dolmabahçe'de 10 Aralık 2016'da 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını düzenleyen teröristlere yardım eden ekipti. Köçeroğlu, Yakup adlı bir örgüt üyesi ile silahların temini için görüştü. Yakup o görüşmede "Dolmabançe'deki saldırıyı yapan Derviş ve Andok arkadaşları misafir ettik, silahları bir şekilde temin edeceğim" dedi.

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