Jandarmadan PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

Örgütün barınma alanlarına yönelik yürütülen operasyonlar; Şırnak'ın Cudi Dağı, Gabar, Besta, Kato- Jirka, Faraşin Altındağlar, Siirt'in Herekol, Ciraf, Mişare, Hakkari'nin Çukurca Kazan Vadisi, İkiyaka Dağları, Kavaklı ve Buzul Dağları, Mardin'in Ömeryan, Bagok, Kerboran, Batman'ın Mava, Zori, Habizbina, Diyarbakır'ın Şenyayla, Hedik, Görese Dağı, Tunceli'nin Kutu Deresi, Aliboğazı, Mercan(Munzur), Bingöl'ün, Ortaçanak, Kızılağaç, Sağgöze, Bitlis'in Sehi, Manivan, Anadere, Kars'ın Çemçe-Madur, Ağrı ve Iğdır kırsallarında olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştı. Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz bölgesi kırsal alanlarında da terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonlar yürütüldü.