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Jandarmadan ’nın kış üstlenmesine ağır darbe

Giriş Tarihi: 11.02.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 09:37
Jandarmadan PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri -30 dereceye varan soğuklar ve sert kış koşullarına rağmen düzenlediği operasyonlar ile terör örgütünün kırsal alandaki kış üstlenmesini sekteye uğrattı.

Jandarmadan PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi.

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Jandarmadan PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

Bu sığınaklardaki mühimmat ve yaşam malzemelerine ise el konuldu.

Jandarmadan PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

Komando ve JÖH birliklerinin 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri terörle mücadele çalışmaları kış boyunca da devam etti.

Jandarmadan PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

-30 dereceye varan soğuklarda, yoğun kar yağışı altında ve sert kış koşullarına rağmen üst üste gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar neticesinde 'nın kış yapılanmasına izin verilmedi. Komanda ve JÖH birliklerince, 16 Aralık 2018-05 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 10 bin 659 gerçekleştirildi.

Jandarmadan PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

Örgütün barınma alanlarına yönelik yürütülen operasyonlar; Şırnak'ın Cudi Dağı, Gabar, Besta, Kato- Jirka, Faraşin Altındağlar, Siirt'in Herekol, Ciraf, Mişare, Hakkari'nin Çukurca Kazan Vadisi, İkiyaka Dağları, Kavaklı ve Buzul Dağları, Mardin'in Ömeryan, Bagok, Kerboran, Batman'ın Mava, Zori, Habizbina, Diyarbakır'ın Şenyayla, Hedik, Görese Dağı, Tunceli'nin Kutu Deresi, Aliboğazı, Mercan(Munzur), Bingöl'ün, Ortaçanak, Kızılağaç, Sağgöze, Bitlis'in Sehi, Manivan, Anadere, Kars'ın Çemçe-Madur, Ağrı ve Iğdır kırsallarında olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştı. Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz bölgesi kırsal alanlarında da terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonlar yürütüldü.

Jandarmadan PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

72 terörist etkisiz hale getirildi

Komando ve JÖH birliklerince bu operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirilirken 135 sığınak/barınak/mağara da imha edildi.

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