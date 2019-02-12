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'Tanzim' tedbiri marketlere geri adım attırdı. Fiyatlar yüzde 50'den fazla düştü

Komisyoncular ve bazı marketlerin akılalmaz zamlarla sebze meyve terörü estirdiği sürecin sonunda Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tüm 'de kurulan Tanzim Satış Noktaları ucuz meyve sebze satmaya başladı. Alınan bu tedbir henüz ikinci günündeyken marketler geri adım attı ve fiyatlar yüzde 50'lerin üzerinde bir d��şüşle yeniden makul rakamlara gelmeye başladı.

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Giriş Tarihi: 12.2.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 14:50
'Tanzim' tedbiri marketlere geri adım attırdı. Fiyatlar yüzde 50'den fazla düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda terörü" olarak adlandırdığı ve "Nasıl Gabar'da terörle mücadele ediyorsak bu gıda terörü estirenlere karşı da sert bir mücadelemiz olacak" diyerek kurulmasını talimatlandırdığı satış noktaları ikinci günde etkisini hissettirdi. Gıda terörü estirenleri zor durumda bırakan tanzim noktaları fiyatları hızla düşürdü.

'Tanzim' tedbiri marketlere geri adım attırdı. Fiyatlar yüzde 50'den fazla düştü

FİYATLARI DÜŞÜRMEK ZORUNDA KALDILAR

Dün tanzim satış noktalarının ilan edilmesinin ardından halkın yoğun ilgisi, fiyatlara tavan yaptıran manav ve market reyonlarını hatta pazarları bile boşalttı. Bu durumu gören market ve manavlar ise fiyatları düşürmek zorunda kaldı..

İşte tanzim satış noktaları tedbiri sonrasında marketlerde gidilen indirimler ve fiyatların tabelalara yansıması...

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'Tanzim' tedbiri marketlere geri adım attırdı. Fiyatlar yüzde 50'den fazla düştü
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