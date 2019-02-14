Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kadın polis memurunu ısıran HDP'li vekil hakkında flaş gelişme

Kadın polis memurunu ısıran 'li vekil hakkında flaş gelişme

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısıran Milletvekili hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 10:08
Kadın polis memurunu ısıran HDP'li vekil hakkında flaş gelişme
Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEDİLER

HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 metre yürüyen milletvekillerini durdurarak yürüyüşe izin vermedi. Kaldırımda oturmak isteyen milletvekilleri, Leyla Güven'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açmaya çalıştı.

Polislerin, pankartı almaya çalıştığı sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz, bir kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li velik Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın polis memurunu ısıran HDP'li vekil hakkında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN