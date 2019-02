Şehit yakınlarından ağlatan 14 Şubat mektubu

FETÖ ve PKK'lı hainlerin katlettiği şehitlerimizden Eren Bülbül, Nurcan Sarıkaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan ve Resul Kaptancı'nın yakınları 14 Şubat Sevgililer Günü'nde koklamaya doyamadıkları evlatlarının, eşlerinin hasretini çekiyor. Şehit yakınları, yüreklerinden çağlayan özlemlerini mektup satırlarına döktü.



'VATAN İÇİN DİK DURMA ZAMANI'

Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Bedirhan Karakaya, Hakkari Yüksekova'da, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönerken PKK'lıların tuzakladığı patlayıcıyla şehit düştü.

Acılı astsubay eş Serkan Karakaya: Adımız 'Ferhat ile Şirin'ne çıkmıştı gözümün nuru eşim. '1 yaşına bastı' bile diyemediğim oğlum, Bedirhan'ım. Hainler sizi nasıl katlettiler! Zaman o bombayla durdu sanki. Sol yanıma düşen o bomba her nefeste canımı yakıyor, gözlerim doluyor. En sevdiklerimle her günü 14 Şubat gibi yaşıyordum. Nurcanım, geçen 14 Şubat'ta ikimizin adının yazdığı kolye almıştım. Şimdi o kolyeden bir isim eksildi. İzin alıp mezarlarınıza gideceğim, vuslatı iple çekiyorum ancak şimdi vatan için dik durma zamanı.



'KINALIM'

Resul Kaptancı 15 Temmuz'da 300 arkadaşını toplayıp gittiği Genelkurmay'daki hainlere karşı dururken şehit düştü.

Şehit annesi Nebahat Kaptancı: Karagözlüm, kınalım. 'Sevgililer Günü' diyorlar oğul. Sevgili oğlum yanımda değil ki. Telefon hep elimde bekliyorum hala arar ulaşamazsan kızma diye. Seni unuturum diye daha az uyumaya başladım oğul. Nişan yüzüğünü de saklıyorum, daha kız isteyeceğiz. Çiçeğin çikolatan, takım elbisen duruyor. Kokun kapı aralığından geliyor.



'ÇİÇEĞE SENİ SORDUM'

Eren Bülbül Trabzon Maçka'da 2017'de PKK'lılarca şehit edildi.

Şehit annesi Ayşe Bülbül: Karnını doyurup, sırtını giydiremediğim oğul. 19 ay oldu, fotoğrafların da yetmiyor bana artık. Okul kıyafetlerin ve bir çift eski ayakkabınla hasretini gidermeye çalışıyorum. Evlat, Köyrüyanı Köyü'nün dağlarına bakınca kokun geliyor. Eren'im o dağlarda vurdular ya seni alçaklar. Sen o dağlarda 'dur' dedin ya hainlere. Divane oldum Eren'im, vurulduğun dağlarda her ağaca, çiçeğe seni soruyorum. Evladım, eşim, babamdın benim. Geçen Şubat'ta 'ana rahmetli babamın adına bu hediyeyi aldım sana' demiştin, bu yıl sen de yoksun. Bir kurşunda bir aile yitirdim ben. Ama vatanımız sağ olsun, bu cennet vatanımızınn ömrü uzun olsun Erenim.



'MASUM GÜLÜŞÜ SOLDURULAN BEBEĞİM'

Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde geçtiğimiz Haziran'da kaybolduktan bir hafta sonra komşusu tarafından katledilip, gömüldüğü ortaya çıkan Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara da 14 Şubat'ta kızına duyduğu özlemi SABAH için satırlara döktü: Eylül'üm... Üzerine atılan toprakla çocukluğu, umudu, hayalleri gömülen kınalı kuzum. Yokluğun yoruyor kızım, çocukluk videoların da yeterli gelmiyor artık. Masum gülüşü soldurulan kelebeğim. Biz annen ile eski kanepede kaldık kızım, sanki sen avlu kapısını açacaksın, 'baba ben geldim' diyeceksin.

BUGÜN NELER OLDU