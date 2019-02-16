CHP’li başkandan skandal sözler

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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın darbeci askerler için 'savunmasız askerler' deyip, belediye meclisinde saygı duruşu istediği ortaya çıktı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisi CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şok görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 3 gün sonra gerçekleştirilen Belediye Meclisi'nde konuşan Savaş, darbeciler için saygı duruşu istedi. Savaş "Savunmasız askerler için saygı duruşu" ifadelerini kullandı. Salondakiler "Savunmasız askerler diyerek kimi kastediyorsunuz? Darbe yapan askerler bizim askerimiz değildir" diyerek Savaş'ı eleştirdi. 3 yıl sonra ortaya çıkan görüntüler CHP'nin FETÖ seviciliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Darbecilere saygı duruşu isteyen Savaş'a vatandaşlar tepki gösterdi. Hataylılar, son 5 yıldır hizmet göremedikleri gibi bir de CHP'li başkandan bu sözleri duymanın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.