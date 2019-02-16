Ferhat Tunç’un 20 yıla kadar hapsi istendi

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında Ferhat Tunç diye bilinen şarkıcı Ferhat Tunç Yoslun hakkında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, Yoslun'un DTK'de "şahsiyet" ve "kurum delegesi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü bildirildi.İddianamede, Yoslun'un PKK/KCK'ya finansal destek vermek amacıyla Avrupa'dan getirdiği 2 bin euro'yu Mezopotamya Kültür Merkezi'nde bir kişiye teslim ettiği ve kuryelik yaparak örgütün finansmanına katkı sağladığı vurgulandı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında aleyhte, terör örgütü PKK/ YPG'yi destekler mahiyette paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede "Şüpheli tarafından yapılan paylaşımların şiddete çağrı niteliğinde olduğu, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır süregelen terör faaliyetleri dikkate alındığında, yakın tehlike kriterinin oluştuğu anlaşılmaktadır" ifadesi kullanıldı. İddianamede Yoslun'un terör örgütü PKK/YPG mensuplarıyla fotoğraf çekerek, paylaştığına da dikkat çekildi.