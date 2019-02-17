CHP'de sular durulmuyor! Genel Merkez karıştı

Kılıç'ın, yeniden aday gösterilmesinin ardından istifa kararı alan CHP Maltepe İlçe Başkanlığına üye grup, İstanbul'dan başlattıkları 10 günlük yürüyüşün ardından Ankara'ya ulaştı.

OTOBÜSLERLE CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNE GELDİLER

Üzerlerinde, "Temiz toplum, temiz siyaset" yazılı kırmzı yelekler bulunan CHP'liler, partinin Ankara İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek, Atatürk posteri ve bayraklar eşliğinde Anıtkabir'e kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca, "Temiz toplum, temiz siyaset", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup üyeleri, ardından otobüslerle CHP Genel Merkezi önüne geldi.

"KENDİNİ KAMUOYU ÖNÜNDE AKLAYAMAMIŞ BAZI KİŞİLER TERCİH EDİLDİ"

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, Maltepe halkının kabul etmediği bir karara karşı çıkmak için yürüyüş yaptıklarını söyledi. Aday belirleme sürecinde, kendini kamuoyu önünde aklayamamış bazı kişilerin tercih edildiğini, adaylık sürecinde partiye bağlılık yerine, kişilere bağlılık gösterilen bir tavır sergilendiğini gözlemlediklerini savunan Otlu, "Aday belirleme sürecinde görüşlerimiz alınmadığı için yollara düştük." ifadelerini kullandı. Kendilerini karşılayarak dinlemeye gelen tek bir parti yöneticisinin dahi olmamasını eleştiren Otlu ve beraberindekiler, daha sonra yanlarından getirdikleri metni CHP Genel Merkezi'nin duvarına bırakarak partinin önünden ayrıldı.