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’ın itirafçı prensi tahliye edildi!

örgütünün prenslerinden Altuğ Eti itirafçı oldu ve tahliye edildi. Savcılığa 150 sayfa ek ifade veren Altuğ Eti 30 yıldır örgüt içinde yaptığı faaliyetleri teker teker anlattı. Örgütün yakışıklı üyelerinin lise ve üniversitelerde örgüte kız temin etmek için çalışma yaptığını anlatan Eti, uluslararası ajanlık faaliyeti, kara para aklama, küçük yaşta kız çocuklarının cinsel tacize uğraması ve turnike sistemi hakkında önemli itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.2.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 13:02
Adnan Oktar’ın itirafçı prensi tahliye edildi!

DOĞA BİLİMLER DERNEĞİ'NİN KURULUŞU

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmada bir itirafçı daha yeni listeye eklendi. Oktar grubunun önemli isimlerinden biri olan işadamı Altuğ Revnak Eti, tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa dilekçe yazarak etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtti.

Bu başvurunun üzerine savcılık tarafından Altuğ Revnak Eti'nin ifadesi alındı. 30 yıldır Oktar grubunun içinde olduğunu anlatan Eti, yaklaşık 150 sayfa ifade verdi. İfadesinde Oktar'ın talimatıyla Doğa Bilimler Derneği'ni kurduğunu iddia eden Eti, derneğin başkanlığını yaptığını söyledi.

OKULLARDA FAALİYET GÖSTERDİ

Eti'nin Doğa Bilimleri Derneği adı altında okullarda faaliyet yaparak, küçük yaşta çocukların örgüte girmesini sağladığı iddia ediliyordu. İkinci bir iddiaya göre de örgütün Amerika, Vatikan ve İsrail bağlantılarını sağladığı öne sürülen Eti'nin bu konularla ilgili detaylı ifade verdiği öğrenildi.

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Adnan Oktar’ın itirafçı prensi tahliye edildi!
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