CHP’den “HDP’lileri listeye alın” talimatı

BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçimlere katılacak 13 parti, belediye başkanı ve meclis üyesi listelerini bugün saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına teslim edecek. Başkan adayı belirleme sürecinin en tartışmalı partisi olan CHP'de şimdi de meclis üyelikleri kavgası yaşanıyor. Kürt asıllı vatandaşların yoğun olduğu ilçeler için İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 39 ilçe belediye başkan adayını arayıp, 'İlk 5'e HDP'nin göstereceği bir adayı mutlaka yazın' diyerek HDP ittifakını listelerde de tescilliyor.İzmir'de bir ilçe belediye başkan adayı bu sıkıntıyı şu sözlerle ifade ediyor: "Biz gönül listesi değil, seçim kazanma listesi yaptık. Ancak bulunduğumuz ilçedeki hassasiyetlerden bihaber bazı yöneticiler listelerimize müdahale edip bizi zor durumda bırakıyorlar." Meclis üyesi listelerini il, ilçe başkanlıklarına vermeyip, Genel Merkez'e getiren bazı belediye başkanları ise isyanda. İlk sıralarda herkesin kendi arkadaşını, eşini, dostunu yazmak için pazarlıklar yaptığı CHP Genel Merkezi'ne giriş çıkışların yasaklandığını belirten başkan adayı, "Bizi otel köşelerine mahkum ettiler. Ankara'nın her bir otelinde liste peşine düşen belediye başkan adayları var" diye konuştu.Tartışmalı geçen MYK ve PM toplantılarından sonra belediye başkan adaylarını belirleyen CHP'de istifalar ard arda gelmişti. Türkiye'nin birçok ilinde belediye başkanları, il ve ilçe örgütlerinden istifa edip isyan bayrağı açtı. Bazı örgüt yöneticileri Ankara'ya protesto yürüyüşü yapıyor. CHP'de son 15 gündür ise adeta meclis üyeliği satrancı oynanıyor. Bazı belediye başkanları kendi listelerini herkesten saklarken, MYK ve PM üyeleri Onursal Adıgüzel, Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Engin Altay gibi isimler ilçelerden gelen listelere müdahale edip, kendi adamlarını yerleştiriyor. Genel merkez ile örgüt arasında belediye meclis üyelerinin belirlenmesi konusunda anlaşmazlık çıktı.Önceki gün MYK'nın önüne gelen listeler sistemi kilitledi. MYK'ya belediye başkan adayları, il başkanlıkları ve ilçe başkanları ayrı listeler sundu. Herkes, 'Benim adamım' listesi yaptı. 31 Mart seçiminin sonrasında parti içi muhalefet ve kurultay taleplerini göz önüne alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise, 'İlk sıralara benim istediğim adaylar yazılacak' talimatını verdi. Meclis üyesi listelerinde ilk sıralara yazılmanın avantajı ise büyükşehir meclisine gitmek. Genel merkezin istediği üst sıralardaki isimlerin yerlerine belediye başkan adayları kendilerine yakın isimlerin yazılmasında ısrar etti. İl ve ilçe teşkilatları ise listede kendilerinin yazdıkları isimlerin olmaması halinde seçim çalışmalarının sekteye uğrayacağı tehdidini kullandı.CHP'de MYK dün belediye başkan adayları ile meclis üyelikleri için son kez Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. YSK'ya teslim edilecek listelere son şeklini vermek için kapalı kapılar ardında büyük pazarlıklar, stratejiler yapılırken ikinci bir istifa dalgasının geleceği kulislere sızan bilgiler arasında. Selin Sayek Böke, Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer'in bazı adaylar için PM'nin yeniden toplanması için imzalı dilekçesi ise parti yönetimi tarafından karşılık bulmadı. CHP'de 12 PM üyesi geçen cuma günü genel merkeze dilekçe vererek aday listesinde değişiklik talebinde bulunmuşlardı.