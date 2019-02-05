CHP-HDP ittifakı kanımıza dokunuyor

CHP, genel seçimlerde Meclis'e taşıdığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yerel seçimlerde de gizli ittifak yaptı. Her fırsatta ittifak yok diyen ancak birçok ilde aday göstermeden birbirlerini destekleyen bu ittifakla, İYİ Parti ile Saadet Partisi de çıkar işbirliğine girdi. CHP kurmaylarının kamuoyundan gizlediği ittifak Türkiye genelindeki adaylık oyunlarıyla ortaya çıktı. BURSA Ersin Demir (İşçi-30):
HDP'nin yerel seçimlere CHP ile ortak adaylarla girmesi şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor. Askerimizi polisimizi şehit eden öğretmenlerimizi katleden teröristlerin cenazelerine katılanlarla Atatürk'ün partisinin ittifak yapması kanımıza dokunuyor. Gencecik Aybüke öğretmeni aklına getiren bir CHP'li nasıl bu ittifaka oy verir. Terör örgütünün siyasi ayağına destek veren CHP bizim ülkemizin partisi olamaz. Necati Güler (Esnaf-44):
Kılıçdaroğlu, nasıl oluyor da bu partiyle
kol kola seçime gidiyor. Alparslan Dursun (Esnaf-35):
Çevremdeki CHP'li arkadaşlar bu
duruma cevap veremiyorlar. Onlar
Atatürk'ün partisine gönül vermiş
insanlar, ancak genel başkanları teröristlerin
partisine gönül vermiş. TRABZON Nergis Serdar (Esnaf-38):
CHP içindeki HDP sevdalıları ile HDP içindeki CHP sevdalıları ülkeyi bölmek adına ittifak yapıyor. Yazıklar olsun. Büşra Gedikli (Öğrenci-21):
Atatürk'ün kurduğu parti, HDP ile
yan yana geliyorsa Türk halkı onlara
sandıkta cevabını verecektir. İsmail Yıldız (İşadamı-50):
CHP ve HDP'nin yıllardır süren kutsal ittifakı yine gün yüzüne vurdu. Yine şaşırmadık. Fatih Özkan (Öğrenci-20):
Ülke sevdası olmayan bir ittifaka imza attılar. Bunu adı 'koltuk sevdasıdır'. Şaban Bülbül (İşadamı- 50):
Kapı arkasında birlikte olanlar, seçimlerde
de kapıdan birlikte çıkarlar. Emre Kara (Esnaf-26):
Atatürk'ün rozetini takan CHP'liler
nasıl olur da HDP'yle ittifak yapar. KAYSERİ Vedat Karagöz (İşçi-25) İşçi:
Halk her şeyi çok iyi biliyor. Toz kaldırmadan
ittifakı yürütmeye çalıştılar
ama CHP ve HDP genel de de yerelde
de kol kolalar. Mahmut Pişkinleblebici (Muhasebeci-29):
CHP genel seçimlerde
HDP'yi omuz verip meclise taşıdı.
Aldıkları tepki sonrası şimdi de 'yerel
seçimlerde ittifak yapmıyoruz' dediler.
Sütten ağızları yandığı için yoğurdu
üfleyerek yemek istediler.Evdeki
hesapları çarşıya uymadı. Remzi Yıldırım (Yazar-54)
Atatürk'ün partisi bu hallere düşmemeliydi.
Artık halk uyandı ve onların
kurnazlıkları bize sökmez. KONYA Macit Uluçamlıbel (Danışman-34):
Milletin karşısına terörle içli dışlı bir
oluşumla kol kola çıkıp bunun adını
"Millet ittifakı" koymak Milletin
aklıyla alay etmektir. İbrahim Kümbet (Teknisyen-28):
Karanlık tünellerde
CHP-HDP ittifakı kurulmuş. İyi Parti
de peşlerine takılmış. EDİRNE Murat Caner (Emekli-50):
Ben babadan CHP'li biri olarak böyle bir ittifak durumunda bırakın CHP'ye oy vermeyi yüzlerine bile bakmam. Hasan Karabulut (Esnaf-46):
Cumhuriyetin kurucusu CHP'nin,
PKK'nın uzantısı olan bir partiyle ittifak
yapması hiç hoş olmaz. ERZURUM İsmail Seven (Esnaf-52):
Atatürk'ün ismiyle yıllardır ayakta
duran partiye bakın. Askeri, bebeği,
kadını ayırmadan katledebilen bir
örgütün siyasi koluyla yan yana. ERZİNCAN Hasan Çakman (Esnaf-54):
CHP, seçmeninin aklıyla alay ediyor. AĞRI Engin Aslankılıç (Esnaf-46):
Sırf Erdoğan gitsin diye yapıyorlar. HAKKARİ Fikri Algül (Serbest meslek- 40):
CHP, sadece, Kürtler'i kandırma
oyunu içerisindedir. ELAZIĞ Tolga Sayın (Özel sektör çalışanı- 34):
İttifak yapsalar da sonuç
değişmeyecek. İki partide sandığa
gömülecek. Yakup Sağlam (Öğrenci-22):
Bu ittifak 31 Mart'ta her iki partiye
de hezimet olarak geri dönenecek. ŞANLIURFA Fevzi Akdemir (Serbest meslek- 52):
Ülkemiz üzerinde oynanan
oyunların senaristlerinin, her
seçimde olduğu gibi bu seçimde de
çıyanlar gibi kirli ittifak yapması
beni şaşırtmadı Başkanlık seçiminde
de aynı oyunu oynayan bu iki
partinin kirli ittifakı varsa halkında
bunlardan soracak hesabı var. Salih Alper Karakaş (Özel sektör çalışanı-25):
PKK'yla el ele
olan bir partiye ve ülkemizin huzurunu
bozmak isteyenlere karşı dik
durmamız gerekiyor. Kirli ittifak 31
Mart'ta bozguna uğrayacak. 'ÜLKEYİ BÖLMEYE ÇALIŞANLAR EL ELE'
İstanbul'da da
CHP-HDP arasında bazı ilçelerde ittifak yapıldığı ortaya çıktı. İşte İstanbullular'ın görüşleri: İsmail Erboy (52):
HDP demek PKK demek. CHP'nin onlarla ittifak kurması çok yanlış. Oy için PKK ile anlaşıyorlar. CHP bu düşünceyle, bu şekilde davrandıkça bir yere varamaz. Varamıyor da zaten. Kendi bölgelerine kendi adaylarını dahi koyamıyorlar. HDP'ye yakın isimleri seçtiler. Turan Gündoğdu (76):
CHP Memleketi bölmeye çalışanlarla işbirliği yapıyor. Aklı başında olan bunu görür. CHP'de seçmenini küstürmemek için ittifak yapmıyor gözüküyor ama bal gibi ittifaktalar. Meryem Küçük (26):
CHP'nin HDP ile işbirliği beni çok
rahatsız ediyor. HDP, PKK ile aynı.
O yüzden CHP'yi bu seçimlerde desteklemeyi
düşünmüyorum. Tuna ÇAM-Özgür ÖZDEMİR-Ali ALTUNTAŞ-Halit TURAN-Furkan NEHRİ-Murat SAVAŞ-Recep ÇİRİK-Faruk CANBABA- Ahmet KAVAK-Vedat YETİK-Lütfü YALGI-Furkan KARA/
SABAH