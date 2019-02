CHP-HDP ittifakı kanımıza dokunuyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP, genel seçimlerde Meclis'e taşıdığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yerel seçimlerde de gizli ittifak yaptı. Her fırsatta ittifak yok diyen ancak birçok ilde aday göstermeden birbirlerini destekleyen bu ittifakla, İYİ Parti ile Saadet Partisi de çıkar işbirliğine girdi. CHP kurmaylarının kamuoyundan gizlediği ittifak Türkiye genelindeki adaylık oyunlarıyla ortaya çıktı.HDP'nin yerel seçimlere CHP ile ortak adaylarla girmesi şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor. Askerimizi polisimizi şehit eden öğretmenlerimizi katleden teröristlerin cenazelerine katılanlarla Atatürk'ün partisinin ittifak yapması kanımıza dokunuyor. Gencecik Aybüke öğretmeni aklına getiren bir CHP'li nasıl bu ittifaka oy verir. Terör örgütünün siyasi ayağına destek veren CHP bizim ülkemizin partisi olamaz.Kılıçdaroğlu, nasıl oluyor da bu partiylekol kola seçime gidiyor.Çevremdeki CHP'li arkadaşlar buduruma cevap veremiyorlar. OnlarAtatürk'ün partisine gönül vermişinsanlar, ancak genel başkanları teröristlerinpartisine gönül vermiş.CHP içindeki HDP sevdalıları ile HDP içindeki CHP sevdalıları ülkeyi bölmek adına ittifak yapıyor. Yazıklar olsun.Atatürk'ün kurduğu parti, HDP ileyan yana geliyorsa Türk halkı onlarasandıkta cevabını verecektir.CHP ve HDP'nin yıllardır süren kutsal ittifakı yine gün yüzüne vurdu. Yine şaşırmadık.Ülke sevdası olmayan bir ittifaka imza attılar. Bunu adı 'koltuk sevdasıdır'.Kapı arkasında birlikte olanlar, seçimlerdede kapıdan birlikte çıkarlar.Atatürk'ün rozetini takan CHP'lilernasıl olur da HDP'yle ittifak yapar.Halk her şeyi çok iyi biliyor. Toz kaldırmadanittifakı yürütmeye çalıştılarama CHP ve HDP genel de de yereldede kol kolalar.CHP genel seçimlerdeHDP'yi omuz verip meclise taşıdı.Aldıkları tepki sonrası şimdi de 'yerelseçimlerde ittifak yapmıyoruz' dediler.Sütten ağızları yandığı için yoğurduüfleyerek yemek istediler.Evdekihesapları çarşıya uymadı.Atatürk'ün partisi bu hallere düşmemeliydi.Artık halk uyandı ve onlarınkurnazlıkları bize sökmez.Milletin karşısına terörle içli dışlı biroluşumla kol kola çıkıp bunun adını"Millet ittifakı" koymak Milletinaklıyla alay etmektir.Karanlık tünellerdeCHP-HDP ittifakı kurulmuş. İyi Partide peşlerine takılmış.Ben babadan CHP'li biri olarak böyle bir ittifak durumunda bırakın CHP'ye oy vermeyi yüzlerine bile bakmam.Cumhuriyetin kurucusu CHP'nin,PKK'nın uzantısı olan bir partiyle ittifakyapması hiç hoş olmaz.Atatürk'ün ismiyle yıllardır ayaktaduran partiye bakın. Askeri, bebeği,kadını ayırmadan katledebilen birörgütün siyasi koluyla yan yana.CHP, seçmeninin aklıyla alay ediyor.Sırf Erdoğan gitsin diye yapıyorlar.CHP, sadece, Kürtler'i kandırmaoyunu içerisindedir.İttifak yapsalar da sonuçdeğişmeyecek. İki partide sandığagömülecek.Bu ittifak 31 Mart'ta her iki partiyede hezimet olarak geri dönenecek.Ülkemiz üzerinde oynananoyunların senaristlerinin, herseçimde olduğu gibi bu seçimde deçıyanlar gibi kirli ittifak yapmasıbeni şaşırtmadı Başkanlık seçimindede aynı oyunu oynayan bu ikipartinin kirli ittifakı varsa halkındabunlardan soracak hesabı var.PKK'yla el eleolan bir partiye ve ülkemizin huzurunubozmak isteyenlere karşı dikdurmamız gerekiyor. Kirli ittifak 31Mart'ta bozguna uğrayacak.İstanbul'da daCHP-HDP arasında bazı ilçelerde ittifak yapıldığı ortaya çıktı. İşte İstanbullular'ın görüşleri:HDP demek PKK demek. CHP'nin onlarla ittifak kurması çok yanlış. Oy için PKK ile anlaşıyorlar. CHP bu düşünceyle, bu şekilde davrandıkça bir yere varamaz. Varamıyor da zaten. Kendi bölgelerine kendi adaylarını dahi koyamıyorlar. HDP'ye yakın isimleri seçtiler.CHP Memleketi bölmeye çalışanlarla işbirliği yapıyor. Aklı başında olan bunu görür. CHP'de seçmenini küstürmemek için ittifak yapmıyor gözüküyor ama bal gibi ittifaktalar.CHP'nin HDP ile işbirliği beni çokrahatsız ediyor. HDP, PKK ile aynı.O yüzden CHP'yi bu seçimlerde desteklemeyidüşünmüyorum.SABAH