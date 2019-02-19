A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programında, eski CHP'li vekil Şahin Mengü'nün çarpıcı açıklamalarına yer verildi. Mengü, 'CHP'nin dış odaklardan emir aldığı ortaya çıkarsa kıyamet kopar' dedi.



1 NİSAN'DA CHP'DE İSYAN ÇIKAR



Mengü ayrıca; Herkes 1 Nisan'ı bekliyor, yani 31 Mart akşamı Cumhuriyet Halk Partisi açısından iki türlü olabilir. Ya Kemal Bey, Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i kazanır kahraman olur. Ama olamazsa da isyan çıkar. Hemen seçim takvimini ilan eder, bir olağanüstü kurultayın önüne geçmeye çalışır.

Eski CHP vekili Şahin Mengü: CHP'nin dış odaklardan emir aldığı ortaya çıkarsa...