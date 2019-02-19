Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mengü: CHP'nin dış odaklardan emir aldığı ortaya çıkarsa..

Mengü: 'nin dış odaklardan emir aldığı ortaya çıkarsa..

A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programında, eski 'li vekil Şahin Mengü'nün çarpıcı açıklamalarına yer verildi.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 17:55 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 17:58
Mengü: CHP'nin dış odaklardan emir aldığı ortaya çıkarsa..

A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programında, eski CHP'li vekil Şahin Mengü'nün çarpıcı açıklamalarına yer verildi. Mengü, 'CHP'nin dış odaklardan emir aldığı ortaya çıkarsa kıyamet kopar' dedi.

1 NİSAN'DA CHP'DE İSYAN ÇIKAR

Mengü ayrıca; Herkes 1 Nisan'ı bekliyor, yani 31 Mart akşamı Cumhuriyet Halk Partisi açısından iki türlü olabilir. Ya Kemal Bey, Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i kazanır kahraman olur. Ama olamazsa da isyan çıkar. Hemen seçim takvimini ilan eder, bir olağanüstü kurultayın önüne geçmeye çalışır.

Eski CHP vekili Şahin Mengü: CHP'nin dış odaklardan emir aldığı ortaya çıkarsa...

CHP'de isyan büyüyor! Önemli isimler artık Kılıçdaroğlu'nun karşısında

CHP toz duman! Gürsel Tekin de bayrak açtı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mengü: CHP'nin dış odaklardan emir aldığı ortaya çıkarsa..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN