Terörist cenazesine giden bize gelmesin

BUGÜN NELER OLDU

Terörateşiyle yürekleri yanan şehit yakınları ve gaziler 31 Mart yerel seçimlerinde bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak halinde olan CHP ve diğer partilere tepki gösterdi.Benim kardeşim 15'inde canını vatana siper etti. CHP, gidip PKK'nın partisi ile birlik oluyor. Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Kardeşimi vuranların HDP'li olduğunu herkes biliyor. Gidip onlarla anlaşanlar bizden iyi bir söz beklemesin. Bir CHP'li bizi arayıp başsağlığı dilemedi ama PKK'lıların cenazesine gidiyorlar.TEKdertleri hükümet gitsin, gerisi ne olursa olsun. ABD'den ne direktif gelirse onu yapıyorlar. Başkan Erdoğan, vatana nasıl sahip çıkılır dünyaya öğretti, bunlar hala göremiyor. Millet, vatanına sahip çıkanların yanında, silah çekenlerin değil. Bunu her seçimde görüyorlar, gene ders almıyorlar. Gidip terör yandaşları ile kapalı kapılar ardında görüşüyorlar.de eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu. Vatanını düşünen HDP ile beraber olmaz. Onların derdi siyaset yapmak değil, vatanı bölmek. Vatan tek, vatanımızın içinde herkes kardeş ama PKK'lılardan kardeş olmaz.