İl başkanlığına şikayet etti

"ADAYIMIZIN NE BÜROSU VAR NE PROJESİ "



Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Olcay Kurt, partisinin Üsküdar belediye başkan adayı Ahmet Kılıç'ı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na şikayet etti: "Ahmet Kılıç'ın açıklanmış projesi yok. Sahada anlatabileceği ve altını doldurduğu projeleri de yok" Sahada görünmemektedir, mahallelerimizde seçim büroları açılamamaktadır. Bizler bu seçimi kaybetme endişesi taşıdığımızı sizlere iletmek istedik."

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Olcay Kurt, partisinin Üsküdar belediye başkan adayı Ahmet Kılıç'ı eleştirdi.

Olcay Kurt, Ahmet Kılıç'ın, seçim kampanyası hazırlığının olmadığını belirterek, "Ahmet Kılıç'ın, açıklanmış projesi yoktur. Sahada anlatabileceği ve altını doldurduğu projeleri de yoktur. Sahada görünmemektedir, mahallelerimizde seçim büroları açılamamaktadır" dedi.

Olcay Kurt, belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde Ahmet Kılıç'ın kendilerine danışmadığını, hazırladıkları listeyi imzalı ve mühürlü olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.





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"İLÇE YÖNETİMİNDEN AYRI LİSTE HAZIRLAMIŞTIR"

Olcay Kurt'un, Ahmet Kılıç'a yönelik eleştirilerini CHP İstanbul İl Başkanlığı'na şöyle aktardı:

"Örgüt içi iletişim ve işbirliği yok sayılmaktadır. Belediye meclis üyelerinin belirlenme sürecinde ne ilçe yönetimi ne de diğer başkan adaylarıyla istişare de bulunmamış, ilçe yönetiminden ayrı olarak ikinci bir liste hazırlamıştır. Şu anda Üsküdar belediye Meclis aday listesi iki tane liste bulunmaktadır. Belediye başkan adayı Ahmet Kılıç ve ilçe başkanı mutabakat istenmediğinden ilçe başkanlığının listesi imzalı ve mühürlü olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na sunulmuştur."



"TANITIM VİDEOSU KAMPANYA BÜTÇESİNDEN KARŞILANMADI"

"Seçime yönelik olarak kullanılmak üzere İlçe Başkanlığımız tarafından bir ajansa hazırlatılan ve hali hazırda başkan adayımız Ahmet Kılıç'ın kendi kampanyası için kullanılan tanıtım videosunun (KDV dahil 10.600 TL) faturası ödemesi kampanya bütçesinden karşılanmasını talep etmemize rağmen bütçelerinin olmadığı sebebiyle kısıtlı imkanları olan CHP İlçe Başkanlığımız tarafından ödenmiştir"





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"AHMET KILIÇ'IN AÇIKLANMIŞ PROJESİ YOK"

"Seçim kampanyası hazırlığı yoktur. (Bir söylemi yoktur) Açıklanmış projesi yoktur. (Sahada anlatabileceği ve altını doldurduğu projeleri de yoktur). İlçemize hergün insanlar gelip adayımızın sahada görünür olmayışından dolayı endişelerini dile getirmektedir. Başkan adayımızın seçime yönelik hiçbir hazırlığının olmadığı görülmektedir."





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"MAHALLELERİMİZDE SEÇİM BÜROLARI AÇILAMAMAKTADIR"



"Şu anki durumumuz: Parasal sıkıntıdan dolayı mahallelerimizde seçim büroları açılamamaktadır. Sandık güvenliği eğitimlerinde dağıtacağımız YSK genelgesi bile parasızlıktan basılamamaktadır. Giydirilmiş veya sahaya çıkmış bir aracımız yoktur. Örgütümüz hayal kırıklığı yaşamaktadır. Başkan adayımız örgütsel bütünlüğü sağlayamadığından; mahalle ve esnaf ziyaretlerini 5-10 kişi ile yürütmektedir. Bütün bu yaşanılanlar ışığında bizler bu seçimi kaybetme endişesi taşıdığımızı sizlere iletmek istedik."