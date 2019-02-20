iYİ Parti, Burhanettin Kocamaz’ı aday gösteremedi!

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İYİ Parti yerel seçimlerde iddialı olduğunu ileri sürdüğü Mersin'de 'aday gösteremeyerek" büyük bir skandala imza attı. İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini dün 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Ancak, MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı. Bu durum İYİ Parti'nin Ankara'daki genel merkezinde deprem etkisi yarattı. Uzun süre olayın şokundan çıkamayan parti yönetimi, yaptığı kısa bir araştırmadan sonra, sorumlunun İyi Parti Mersin İl Başkanı olduğunu belirledi. Parti tarafından yapılan açıklamada, darbenin 'dahili' olduğu belirtilirken, "İl Başkanı görevinden alınmıştır. Bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur" denildi. Partisinin skandal uygulamaları sonrasında adaylık hayali suya düşen Burhanettin Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, 'ihanet' olarak değerlendirdi. Kocamaz, tweetinde, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık" dedi.