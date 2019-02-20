Maoist Komünist Parti terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı Maoist Komünist Parti (MKP) terör örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün illegal silahlı yapısı da bulunan örgüte yönelik yaptığı inceleme sonrası başlatılan operasyonda İstanbul genelinde 15, Tunceli'de ise bir adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN CENAZELERİNE KATILDILAR

Gözaltına alınan 10 şüphelinin örgütün organize ettiği korsan gösterilere katıldıkları, basın açıklaması yaptıkları, yürüyüş ve protesto eylemlerine katıldıkları belirtildi. Ayrıca şüphelilerin terör örgütü mensuplarının silahlı kanadında yer aldığı için öldürülen teröristlerin cenazelerine katıldıkları da tespit edildi.

TABANCA, POLİS ŞAPKASI VE COPU ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan 10 şüphelinin ikamet ettiği tespit edilen evlerde yapılan aramasında bir tane polis copu, bir tane polis şapkası, bir tane ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 50 tane fişek, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

10 KİŞİDEN DOKUZU TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 10 kişiden S.E, E.D, M.K, R.Ö, M.D, D.Ç, Y.Z.D., ve D.Y isimli şüpheliler tutuklandı. D.A isimli kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



